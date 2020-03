Mit mehr als fünf Promille Alkohol im Blut ist am Montag (23. März 2020) ein Mann in das Höchstadter Krankenhaus eingeliefert worden. Eigentlich war der 59-Jährige zur Ausnüchterung in die Klink gebracht worden, doch schon nach kurzer Zeit war der Mann spurlos verschwunden.

Nach Aussage der behandelnden Ärztin würde der 59-jährige Mann, dringend ärztliche Hilfe benötigen.

Höchstadt: Vermisster gefunden und zurück ins Krankenhaus gebracht

Der Polizei zufolge konnte der Mann nach längerer Suche, etwa 500 Meter vom Krankenhaus entfernt, auf einem Gehweg gefunden werden. Der 59-Jährige konnte sich kaum noch auf den Füßen halten und wurde von den Beamten sofort zurück ins Krankenhaus gebracht.