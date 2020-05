Höchstadt: Kreiskrankenhaus gut gerüstet gegen Corona

Im Kreiskrankenhaus Höchstadt wurde schnell auf die Corona-Krise reagiert. Bereits Anfang März wurde eine Maskenpflicht eingeführt und eine Kompetenzgruppe eingerichtet, die sich dreimal pro Woche trifft, um die jeweils aktuelle Lage zu besprechen.

Am wichtigsten aber ist die Isolierstation, auf die Verdachtsfälle gebracht werden können, ohne durch das Krankenhaus geleitet werden zu müssen. Von der Zufahrt geht es über einen Aufzug in den ersten Stock und dann gleich auf die Station.

Das heißt, jeder nicht zwingend notwendige Kontakt kann vermieden werden. Auch daran liegt es, dass sich bisher keiner der Mitarbeiter infiziert hat. "Das ist ein schönes Zeichen", sagt Martin Grauer, Chefarzt der Inneren Medizin und als Infektiologe ein Fachmann in der aktuellen Situation.

Folgt man ihm auf die Isolierstation, sieht man, wie wichtig auch in Höchstadt der Schutz der Patienten und Mitarbeiter genommen wird. Ein Schutz für die Haare, Handschuhe, für die Schuhe, natürlich ein Mantel und eine FFP2-Maske. Das alles wird einmal benutzt und, bevor man die Station wieder verlässt, entsorgt. 2000 Schutzmasken werden im Moment im Krankenhaus pro Woche verbraucht. Hinzu kommen neue Beatmungsgeräte.

Zusammenarbeit mit Uni-Klinik

Nie waren mehr als vier Corona-Patienten gleichzeitig auf der Station, die Mitte März eingerichtet wurde. Die beiden Personen, die die einzigen Todesfälle im Krankenhaus waren, hatten Vorerkrankungen und wurden zuvor bereits palliativ, das heißt schmerzlindernd behandelt. Die drei weiteren Infizierten haben die Station wieder verlassen.

Hinzu kommt die Zusammenarbeit mit der Uni-Klinik in Erlangen. Das bereits vorhandene Meldesystem der Leitstellen wurde erweitert, sodass jedes der drei Krankenhäuser in der Region Einblick in die Belegung mit Corona-Patienten hat. So konnte mancher Patient aus Erlangen ins Kreiskrankenhaus verlegt werden, um Kapazitäten zu schaffen und andererseits werden Tests in Erlangen gemacht, um in Verdachtsfällen schnell Sicherheit zu haben. "Die Verbindungen zur Uni-Klinik in Erlangen sind enger geworden", hebt Grauer eine positive Entwicklung der Krise hervor: "Die Zusammenarbeit lebt."

Auch Thomas Menter, kaufmännischer Leiter des Kreiskrankenhauses, zeigt sich zufrieden mit der Wirksamkeit der Maßnahmen.Er spricht von einer stabilisierten, aber noch nicht entspannten Lage. Als Leiter hat er beides im Blick: Auf der einen Seite die wirtschaftliche Lage des Krankenhauses, die in der Krise zwar belastet, aber dank Unterstützung des Landkreises gesichert ist. Auf der anderen Seite die Versorgung der Bevölkerung. "Die Patienten sind ja da", sagt er, auch wenn sie gerade nicht im Krankenhaus sind.

Dennoch kämen Notfallpatienten im Moment häufig gar nicht ins Krankenhaus, meint Menter, der damit vor allem den Versorgungsauftrag betont, den das Haus hat. Das habe seine Leistungsfähigkeit gezeigt. "Es wurden nicht die Fehler begangen, wie in anderen Ländern", sagt Menter und zeigt damit, wie gut man in Höchstadt auf die Krise reagiert hat.