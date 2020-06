Hchstadt a. d. Aisch vor 1 Stunde

Gastronomie

Hchstadt: Gastronomen blicken in ungewisse Zukunft

Verbessert sich die Lage in der Gastronomie nach den ffnungen? In Hchstadt sind die Erfahrungen zwiespltig. Mirjam Wellein vom "Tpfla" und andere blicken in eine ungewisse Zukunft. Wie sieht die Situation der Gastronomen in der Stadt aus?