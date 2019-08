Höchstadt feiert wieder

Es war wieder ein gelungener Auftakt des Altstadtfestes, auch wenn am Freitagabend manches anders war als sonst.

In Vertretung von Gerald Brehm (JL) sollte Zweiter Bürgermeister Günter Schulz (SPD) das erste Fass anstechen. Er wollte aber mal einer Frau den Vortritt lassen und drückte Dritter Bürgermeisterin Irene Häusler (JL) den Zapfhahn in die Hand. Doch die agierte noch zu zaghaft und musste sich von Festwirt Michael Ackermann unterstützen lassen. Bis Sonntagabend ist Höchstadts Innenstadt samt Engelgarten wieder in eine einzige Festmeile