Storch sorgt für Polizeieinsatz in Mittelfranken: Am Mittwochabend, 19. Juni 2019 verunfallte ein Storch auf seinem Flug über Höchstadt an der Aisch (Landkreis Erlangen-Höchstadt), meldet das Polizeipräsidium Mittelfranken. Er löste dadurch einen Polizei- und Feuerwehreinsatz aus.

Flugmanöver endet am Gebäudedach

Gegen 21.15 Uhr wurde der Polizeiinspektion Höchstadt an der Aisch ein Unfall eines Storchs in der Steinwegstraße gemeldet. Es ist davon auszugehen, dass der Storch bei einem Flugmanöver gegen das Dach eines Gebäudes geflogen ist und dadurch zu Tode kam.

Durch den Aufprall lockerten sich zwei Dachziegel, die herabzufallen drohten. Durch die Feuerwehr Höchstadt konnte die Gefahr abgewandt werden. Der Storch wurde geborgen und zunächst zur Polizeiinspektion Höchstadt an der Aisch gebracht.

Erst vor kurzem war ein Storch in Oberfranken zu Tode gekommen, als er an einen Stromleitung einen tödlichen Schlag erlitt.