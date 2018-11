Hobbykünstler zeigen in Herzogenaurach ihre Kreativität

Bunte Lichter, Gestecke, Kerzen oder Baumschmuck - im Herzogenauracher Vereinshaus war die weihnachtliche Atmosphäre unübersehbar. Frei nach dem Motto "Kommen, stöbern, staunen" hatte das Generationenzentrum zum 33. Hobby- und Künstlermarkt eingeladen, bei dem nach wie vor keine gewerblichen Aussteller zugelassen sind.

Auch am Sonntag gehörten wieder viele Aussteller der älteren Generation an, die noch Freude am Basteln und vor allem am Kontakt mit den Besuchern haben. So wurde an Ständen gestrickt und gehäkelt, und die jüngeren Teilnehmer steuerten viele neue Ideen und Trends bei. Das Angebot der Hobbybastler und Künstler war vielfältig, es wurden handgefertigte Accessoires und kreative Schätze ebenso angeboten wie kunstvoller Besonderheiten. Passend zum Advent gab es Kränze und Dekorationsartikel, Christbaumschmuck, Holzobjekte, Porzellan- und Keramikwaren. Gestricktes wie Mützen, Schals, Strümpfe und warme dicke Socken gehörten ebenso zum Sortiment wie eine große Auswahl besonderer Schmuckstücke und Dekoartikel.

Zwischen den Ständen herrschte Gedränge, einige der Aussteller sind schon von Anfang an oder zumindest schon einige Jahre dabei. Manche kennen sich aus den Vorjahren. "Die Herzogenauracher sind ganz tolle Leute und sehr angenehm", meinte eine der Ausstellerinnen.

Lob gab es natürlich auch für die Organisation. "Die haben das prima gemacht. Es ist ein schöner Raum, es passt wirklich alles, es gibt Trinken und Essen, uns fehlt es an nichts", wurde Herzogenaurach gelobt. Die Aussteller ziehen nicht von Markt zu Markt, sondern zu den Märkten in ihren Gemeinden oder zu den Vereinen. "Drei bis vier Märkte, das war's dann auch, es soll uns Spaß und keinen Stress machen", war da zu hören.