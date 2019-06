Heßdorf: imposante Starts beim Ballonmeeting

Die Sonne lockte die Besucher von weit her, um beim Ballon-Spektakel bei Heßdorf dabei zu sein. Doch bevor die Heißlufballons starten konnten, wurde erst einmal die neue Hülle des Ballons der Raiffeisenbank auf den Namen "Seebachgrund" getauft.

Diese Aufgabe durfte Carina Mayer vom Carneval-Club Röttenbach durchführen. Sie qualifizierte sich bereits seit 2013 immer wieder für die Deutsche Meisterschaft.

Dann begann das sehnsüchtige Warten auf das Okay für den Start. Schließlich konnten zu der jährlichen Veranstaltung seit 2016 wetterbedingt die Heißluftballons nicht mehr in die Luft steigen. Aber nun gab es wieder einmal grünes Licht, so dass sechs Ballone fahren konnten.