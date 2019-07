Herzogenauracher Skatepark hat ein Flutlicht bekommen

Am Skatepark auf der Nutzung wurde die Beleuchtungsanlage offiziell in Betrieb genommen. Mit Unterstützung der Herzo Werke hat die Stadt nun die Möglichkeit geschaffen, die Skateanlage bis 22 Uhr zu betreiben. Das berichtet die Stadt in einer Pressemitteilung.

Insbesondere während der Herbst- und Wintermonate, in denen die Tage kürzer sind, soll diese abendliche Nutzung einen extra Reiz schaffen. Die Idee geht auf eine Jugendkonferenz zurück, wie Bürgermeister German Hacker vor Ort erläuterte.

Skater schalten selbst ein

Die Beleuchtung kann von den Nutzern selbst über einen Schalter aktiviert werden. Die Leuchten schalten sich nach 30 Minuten eigenständig wieder ab, wird erklärt. Fünf Minuten vorher wird das bevorstehende Abschalten durch ein rotes Blinklicht und durch die Reduzierung der Beleuchtung angezeigt. Wird das Licht weiter benötigt, kann es erneut eingeschaltet werden. Die Aktivierung der Beleuchtung funktioniert täglich von 16 bis 22 Uhr.

Insgesamt sechs Lichtmasten mit einer Höhe von zehn Meter sorgen für ausgewogene Lichtverhältnisse. Das bescheinigte Marco Giehm von der Skater Initiative, die das schon ausprobieren durfte: "Es funktioniert. Es ist alles gut."

Die Anlage ist mit Energie sparenden LED-Leuchten ausgestattet. Es handelt sich um Speziallampen für den Sport- und Spielbereich, wie erläutert wurde. Für die Herzo Werke hat Sebastian Heller die Installation geleitet. "Der symmetrische Lichtkegel sorgt für eine präzise Ausleuchtung der Anlage mit geringem Streulicht außerhalb der Beleuchtungszone", heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Zusätzlich zur Beleuchtung wird ab 30. Juli am Skatepark auch öffentliches WLAN zur Verfügung gestellt. Und auf der gegenüberliegenden Seite der Straße wird in Zusammenarbeit mit dem Jugendhaus rabatz der Dirt-Bikepark zurzeit neu überplant.