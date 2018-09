Herzogenauracher Realschüler starten mit Party ins Schuljahr

Das Leben ist kein Wunschkonzert? Manchmal doch! Für ein paar ausgelassene Stunden hatte sich die betonierte und gepflasterte Fläche vor der Realschule, wo sonst eigentlich nur in den Pausen so richtig Betrieb ist, im wahrsten Sinne des Wortes mit Riesenaufwand in ein Festival-Gelände verwandelt. Die Schüler der oberen Klassen sowie die SMV feierten eine Party, zu der auch Ehemalige und die Lehrkräfte eingeladen waren.

Am Eingang des Pausenhofes hinter der evangelischen Kirche wurden die Partygäste von einer charmanten Einlasskontrolle sowie fetziger Musik empfangen und die obligatorischen Bändchen ausgegeben. Während in einem Hof der DJ für eine Stimmung sorgte, war im nächsten eine Bar mit alkoholfreien exotischen Cocktails in Betrieb und es wurden Crêpes gebacken. Der Renner war die Selfie-Fotobox, da gab es Aufnahmen mit Hütchen und es konnten herrliche Grimassen gezogen werden. Unters Feiervolk hatte sich auch Schulleiter Ulrich Langer gemischt und er war voll des Lobes über seine Schüler. Wie der Schulleiter erzählte, hatte die SMV ursprünglich ein Sommerfest mit den Abschlussklassen geplant, das sich dann aber auch unterschiedlichen Gründen nicht verwirklichen ließ. Gefeiert werden sollte aber trotzdem, also wurde kurzerhand eine Party organisiert. "Alle Achtung, was jetzt auf die Beine gestellt und organisiert wurde, ich bin beeindruckt", freute sich der Schulleiter.