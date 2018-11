Herzogenauracher Realschüler lernen im Wald

Waldpflege ist in der Staatlichen Realschule Herzogenaurach mittlerweile zu einem festen Bestandteil des Biologieunterrichtes geworden. Seit 2012 sind die Siebtklässler der Realschule fast jedes Jahr im November in den Herzogenauracher Wäldern im Einsatz. Heuer stand wieder die Pflege einer Aufforstungsfläche südlich von Burgstall auf dem Programm.

Mit Sägen und Gartenscheren ausgerüstet kürzten die 116 Siebtklässler unerwünschten Gehölzaufwuchs ein, vor allem rasch wachsende junge Weiden und junge Birken, die aufgrund ihres schnellen Jugendwachstums die gepflanzten Baumarten zu überwachsen drohen. Angeleitet wurden sie dabei von der Försterin Heike Grumann vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Fürth.

Für die Schüler ist das Thema Wald nicht neu, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung. "In Realschulen steht der Lebensraum Wald im Lehrplan der sechsten Klassen", so Antonia Weng, die den Fachbereich Biologie an der Realschule leitet.

Die Siebtklässler wurden vor der Aktion von Heike Grumann auf die Pflegearbeiten vorbereitet. Die Försterin erklärte in einer Unterrichtsstunde, worauf es bei der Pflege des Jungwuchses ankommt. Besonders wichtig ist ihr, "dass sorgfältig und sicher gearbeitet und Rücksicht auf die gepflanzten Bäume genommen wird."

Die etwa einen Hektar große Erstaufforstung auf dem städtischen Grundstück südlich von Burgstall wurde vor vier Jahren, im Herbst 2014, für das städtische Ökokonto angelegt und hat sich trotz der extrem trockenen Sommerjahre überraschend gut entwickelt. Nachpflanzungen wie auf anderen Aufforstungsflächen in Herzogenaurach und der Region waren dort nicht erforderlich, erklärt Monika Preinl vom Umweltamt der Stadt. Gepflanzt wurden ausschließlich Arten, die sich an die zunehmenden Temperaturen und die Anforderungen des Klimawandels voraussichtlich anpassen können: Stieleiche, Flatter-Ulme, Spitz-Ahorn und Rot-Erle als Hauptbaumarten, Hainbuche, Winter-Linde und Rotbuche im Nebenbestand, dazu viele heimische Sträucher im Waldmantel. Als kleines Dankeschön gab es von der Stadt heißen Tee und Wienerle, die im großen Kessel über dem offenen Feuer garten.