Herzogenauracher Musikschüler bezwingen ihr Lampenfieber und heimsen Preise ein

Im Festsaal der Musikschule Herzogenaurach bedankte sich der Bürgermeister German Hacker (SPD) am Dienstag bei den Lehrkräften Regina Schäfer, Volkmar Studtrucker und Matthias Schuck, bei Schulleiterin Margit Denk und den Eltern, denn "sie müssen ein Teil der Kosten zahlen, die Stadt Herzogenaurach gibt die Hälfte als Zuschuss dazu". Und mit einem Augenzwinkern ergänzte er: "Jetzt dürfen wir mit euch angeben."

Erfolgreich teilgenommen haben im Duowettbewerb die Geschwister Clara Pastowski (11 Jahre) mit dem Violoncello und Felix Pastowski (9 Jahre) mit der Geige. Clara Pastowski schaffte auch noch den ersten Preis in der Solowertung der Kategorie Violoncello in der Altersgruppe II und darf zum Landeswettbewerb nach Hof.

Der Trompeter Felix Weitner (13 Jahre) und der Pianist Brian Le Minh Nguyen (14 Jahre) schafften den zweiten Preis in der Ensemblewertung Duo "Klavier und ein Blasinstrument" in der Altersgruppe IV im Regionalwettbewerb Nürnberg am 26. Januar.

Auf die Frage, ob sie Lampenfieber hatte, antwortete Clara Pastowski: "Ein wenig, einfach tief durchatmen und durch." "Ich hatte ein Kribbeln im Bauch, " ließ Felix Pastowski wissen. Und Felix Weitner meinte: "Nervös nicht so sehr, ging so." So auch bei Brian Le Minh Nguyen.

Eine kleine Kostprobe gab es noch zum Schluss. Clara Pastowski spielte mit viel Gefühl auf dem Violoncello ein Stück aus der Sonata von Domenico Lanzetti. Felix Pastowski spielte auf der Geige mit viel Begeisterung "Die Babouschka tanzt". Und Felix Weitner und Brian Le Minh Nguyen gaben im Duo eindrucksvoll ein Stück von Guillaume Balay zum Besten, das "Andante et Allegro". Clara Pastowski spielt seit fünf Jahren Violoncello: "Eigentlich wollte ich Geige lernen, aber dann habe ich das Cello gesehen " Felix Weitner erzählte: "Bei uns in der Familie spielen mein Vater und Opa Trompete, und so bin ich auch auf dieses Instrument gekommen." Bei Brian war es die Idee der Mutter. Alle lieben ihr Instrument und sind mit viel Freude dabei.