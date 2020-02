Herzogenauracher Imker müssen das Vereinslokal wechseln

Bei der gut besuchten Mitgliederversammlung des Imkervereins Herzogenaurach und Umgebung gab Vorsitzender Klaus Becker bekannt, dass der Verein im Gasthaus Gumbrecht nicht mehr willkommen sei. Der neue Pächter des "Waldkrankenhauses" sei an einer weiteren Zusammenarbeit mit dem Verein nicht interessiert und habe nur noch eine Schulungsveranstaltung im März erlaubt. Damit geht in Obermembach nach über 40 Jahren eine Ära für den Imkerverein zu Ende. Klaus Becker hat für den Verein im Gasthaus Noppenberger in Untermembach aber bereits eine neue Heimat gefunden.

In seinem Rückblick erklärte Becker, dass es im vergangenen Jahr zwar nur eine mäßige Honigernte gab, dafür aber sowohl die Mitgliederzahl als auch die Zahl der Bienenvölker angestiegen sei. Das Wetter habe es den Bienen nicht ganz einfach geamcht. Wegen der wechselhaften und regnerischen Witterung habe man im Frühjahr 2019 nur einmal Honig schleudern können. Die Ernte an Sommerhonig sei durch eine unterdurchschnittliche Menge, aber durch sehr gute Qualität aus dem üblichen Rahmen gefallen.

Der Imkerverein Herzogenaurach ist mittlerweile auf 99 Mitglieder (ein Plus von 16 Prozent) und auf 612 Bienenvölker gewachsen, das sind durchschnittlich 6,2 Bienenvölker pro Mitglied (Vorjahr 5,7). Der Vorsitzende freut sich, dass sich jährlich etwa zehn Interessierte für das Programm "Imkern auf Probe" melden. Das Programm wird vom Freistaat Bayern bezuschusst und ist auf zwei Jahre angelegt. Derzeit werden im Verein über 20 Probeimker von einem "Paten" betreut. Neben den monatlichen Schulungen, immer am ersten Sonntag im Monat, trafen sich im Frühjahr und Sommer insbesondere die Probeimker mit ihren Paten am Zeidlerhaus auf der Herzo Base, um ihrem Hobby nachzugehen.

Kassier Gerhard Knaus trug den Kassenbericht vor. Einnahmen und Ausgaben halten sich die Waage. Ausgaben wurden für Ausstattung der Lehrbienenhäuser, Saatgut, Futter und Honorare für Referenten getätigt. Einnahmen wurden aus Mitgliedsbeiträgen, Zuschüssen für Fortbildungen, Spenden und Zuschüssen für das Programm "Imkern auf Probe" generiert.

Zeidlerhaus öffnet im April

Auch im Internet gehen die Herzogenauracher Imker neue Wege: So ist der Verein jetzt über die neue Website imkerherzo.de mit neuem Layout und neuen Inhalten erreichbar und die Website ist für Desktop-PC, Tablet und Smartphone optimiert.

Nachdem der Verein aus Obermembach laut Becker "hinauskomplimentiert" wurde, treffen sich die Imker ab sofort jeden ersten Sonntag im Monat um 9.30 Uhr im Gasthaus Noppenberger in Untermembach. Dazu sind auch Nichtmitglieder und Interessierte herzlich willkommen. An den Samstagen von April bis Mitte September ist das Zeidlerhaus auf der Herzo Base neben dem Olympiaring und geöffnet, dort können sich auch Besucher von den Imkern über die Arbeit der Bienenvölker informieren lassen.

Das Imkereckmuseum in Obermembach im Gasthaus Gumbrecht ist vom Umzug nach Untermembach nicht betroffen und wird von Mai bis Ende August für die Besucher samstags von 16 bis 18 Uhr nach Voranmeldung per E-Mail an klaus.becker@herzomedia.net geöffnet.