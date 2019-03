Herzogenauracher Grüne verstärken ihr Leitungsteam

Die Mitgliederversammlung von Bündnis 90/Die Grünen im Landgasthaus "Fasanengarten" wählte mit großer Mehrheit Monika Willwohl als Kassiererin und Karin Peucker-Göbel als Schriftführerin in den Herzogenauracher Ortsvorstand. Sie verstärken das Leitungsteam des Ortsverbandes um die beiden Sprecher Uschi Schmidt und Peter Meier, teilt die Partei mit.

Auf der Agenda des Vorstandsteams steht an erster Stelle die Vorbereitung der Kommunalwahl 2020. Starke Grüne im Stadtrat seien aufgrund der ökologischen und sozialen Zukunftsfragen in Herzogenaurach wichtig, so Uschi Schmidt. Beeindruckt vom Engagement der Herzogenauracher Grünen zeigte sich Kreissprecher Manfred Bachmayer. Bei vielen Themen sei die grüne Handschrift in der Aurachstadt deutlich erkennbar. Dies sei eine gute Grundlage für die Kandidatenfindung zur Kommunalwahl.