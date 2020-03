Herzogenauracher Grüne feiern: Seit 30 Jahren im Stadtrat

Mit einer Torte feierten sie am Samstag an ihrem Infostand in der Hauptstraße 30 Jahre Stadtratstätigkeit. Der Ortsverband hatte sich dazu mit dem Landtagsabgeordneten Christian Zwanziger und Landratskandidaten Manfred Bachmayer Verstärkung geholt.

Ausgestattet mit einer "grünen" Nase griff die Stadträtin Retta Müller-Schimmel zum Messer, um die Torte anzuschneiden. "Die jetzige Zeit ist reif für Grün und wir hatten schon damals der richtigen Riecher", sagte die Stadträtin. Die Grünen hätten von Beginn an nachhaltige Ziele verfolgt. "Aber wir müssen dringend weitermachen, schließlich gibt es in unserer Stadt noch viel zu tun", warb Müller-Schimmel um Stimmen.