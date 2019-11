Herzogenauracher Fußball-Fans zum "Aufwärmen" in Wolfsberg

Die Reise zum Europa-League-Schlager RZ-Pellets WAC aus Wolfsberg gegen Borussia Mönchengladbach am heutigen Donnerstag in Graz nutzte eine Gruppe von Fußballfans aus Herzogenaurach zu einem mehrtägigen Aufenthalt in der Partnerstadt. Dabei stand auch ein Besuch bei Bürgermeister Hans-Peter Schlagholz im Rathaus auf dem Programm, wobei auch das Gespräch über Fußball nicht zu kurz kam. Darüber berichtet Robert Schmid aus dem Büro des Bürgermeisters.

Die Reise fußte einmal mehr auf der Querverbindung zwischen den Feuerwehren aus dem Herzogenauracher Ortsteil Burgstall und aus St. Johann bei Wolfsberg sowie auf den Kontakten der Kerwasburschen zu Wolfsberg.

Als Koordinator fungierte, wie Robert Schmid berichtet, Michael Daßler von der Feuerwehr Burgstall, begleitet wurde er von Josef Obermeier von den Kerwasburschen und Heinrich Weßling. Vor Ort in Wolfsberg wurde die kleine Gruppe von Max Koschu, dem ehemaligen Leiter des Wolfsberger Kulturamtes, begleitet.

Natürlich wurde der Ausgang des heutigen Matches ausführlich diskutiert. Die Tipps im einzelnen: Bürgermeister Schlagholz: 2:2; Michael Daßler: ebenfalls 2:2; Josef Obermeier 1:3; Heinrich Weßling 0:3; Max Koschu 1:4; Büroleiter Robert Schmid: 2:1; Pressestelle Wolfsberg: 3:2. red