Herzogenaurach: Zusammenstoß an der Kreuzung

An der Ampelkreuzung auf dem Hans-Ort-Ring/Würzburger Straße Richtung Falkendorf hat am Mittwochmittag ein 69-jähriger Mercedes-Fahrer beim Fahrspurwechsel ein anderes Auto übersehen. Die 41-jährige Suzuki-Fahrerin konnte nicht ausweichen, streifte den Mercedes und kam ins Schleudern, Die 41-Jährige wurde zur ärztlichen Versorgung in das Universitätsklinikum Erlangen gebracht. Der Mercedes-Fahrer und seine Begleiterin blieben unverletzt.