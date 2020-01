Herzogenaurach vor 1 Stunde

Rettung

Frau stürzt in Fluss: Polizei Herzogenaurach rettet 81-Jährige vor dem Erfrieren

Am Mittwoch ist eine 81-jährige Frau in die Aurach gestürzt. Die Polizei rettete die unterkühlte Frau aus dem Wasser und bewahrte sie so wohl vor dem Erfrieren.