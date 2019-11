Am Mittwochabend (13. November 2019) ist es im unterfränkischen Herzogenaurach zu einem kuriosen Vorfall gekommen. Gegen 21. 45 Uhr durchquerte ein Rollerfahrer die Ortsdurchfahrt in Burgstall in östlicher Richtung. Auf dem Kopfsteinpflaster verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und rutschte weg,

Herzogenaurach: Rollerfahrer fährt gegen Gartenzaun und versteckt Samuraischwert

Informationen der Polizei zufolge richtete der Mann sich und seine Maschine wieder auf, fuhr anschließend allerdings direkt in den angrenzenden Gartenzaun. Passanten fanden den Fahrer vor Ort.