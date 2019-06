DFB sucht Mannschaftscamp für EM 2020: Aktuell ist der Deutsche Fußball-Bund auf der Suche nach einem geeigneten Camp für die Gruppenphase der Europameisterschaft im kommenden Jahr. Jogi Löws Mannschaft ist zum jetzigen Zeitpunkt zwar noch nicht für die Endrunde qualifiert, allerdings blickt der DFB mit einer maximalen Punkteausbeute (drei Spiele - drei Siege), positiv in die Zukunft.

Nationalmannschaft sucht Camp: Drei Standorte in Bayern zur Auswahl

Am Mittwoch (12. Juni 2019) äußerte sich Teammanager Oliver Bierhoff zur Camp-Suche: "Ziel ist es, im weiteren Umfeld von München das Basiscamp aufzuschlagen, um eine weite Anreise zu vermeiden", sagte 51-Jährige auf einer Pressekonferenz in Mainz. Da zwei Vorrundenspiele der Deutschen in der Landeshauptstadt stattfinden würden, ist es logisch, dass sich Bierhoff in Bayern auf die Suche begibt.

Drei Standorte kommen dabei für den DFB in Frage:

Landkreis Garmisch-Partenkirchen

Tegernseer Tal

Herzogenaurach

Neben Murnau im Kreis Garmisch-Partenkirchen und dem Tegernseer Tal bei Bad Tölz kommt überraschend auch das mittelfränkische Herzogenaurach (Kreis Erlangen-Höchstadt) in der Liste des DFB vor. Darüber berichtet unter anderem die. Herzogenaurach als Camp-Standort erscheint im Vergleich zu den anderen beiden Orten, die im Umkreis von München liegen, eher unwahrscheinlich. Bierhoffs Aussagen lassen eine Wahl zwischen Murnau und dem Tegernseer Tal vermuten. Vom Münchner Umland aus, wäre ebenfalls Budapest schnell zu erreichen, wo ein weiteres Gruppenspiel der Deutschen stattfinden könnte.

Auf das mittelfränkische Herzogenaurach kam der Deutsche Fußball-Bund vermutlich, da Ausrüster "Adidas" dort seinen Sitz hat.

EM 2020: Das ist der neue Turniermodus

Die Europameisterschaft im Jahr 2020 findet in zwölf Ländern statt.

24 Mannschaften spielen in sechs Vorrundengruppen um das Weiterkommen.

Dabei kommen nicht nur die ersten beiden Teams jeder Gruppe weiter, sondern auch die vier besten Gruppendritten.

Die EM-Spiele finden in Rom, Baku, Kopenhagen, St. Petersburg, Amsterdam, Bukarest, London, Glasgow, Dublin, Bilbao, Budapest und München statt.

An jedem EM-Standort finden je drei Gruppenspiele als auch ein Achtel- sowie ein Viertelfinale statt.

Die beiden Halbfinals und das Finale finden in London statt.

EM-Qualifikation: Deutschland besiegt Estland 8:0