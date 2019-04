Herzogenaurach vor 21 Minuten

Lärmbelästigung

Bauarbeiter reißt Anwohner aus dem Schlaf - dahinter steckt grotesker Arbeitsauftrag

Mitten in der Nacht hat ein Bauarbeiter in Herzogenaurach für reichlich Lärm gesorgt. Der Mann schliff in der Herzo-Base eine Bodenplatte ab. Sein Auftraggeber hatte ihm wohl eine groteske Arbeitsanweisung erteilt.