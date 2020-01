Wegen einer ungewöhnlichen Diebestour ermittelt die Polizei derzeit im Landkreis Erlangen-Höchstadt. Wie die Polizei mitteilt, stahl ein 34-Jähriger in Herzogenaurach Kleidung - und ließ sich dabei vom 11-jährigen Sohn seiner Lebensgefährtin helfen.

Ein Ladendieb wurde in den Abendstunden des Freitags auf den 34-jährigen Mann und ein 11-jähriges Kind aufmerksam. Beide betraten gemeinsam die Umkleidekabine in einem Sportartikelladen in Herzogenaurach. Dabei hatten sie diverse Kleidungsstücke.

Kind musste die geklaute Ware verstecken

Wie sich herausstellte, schnitten die beiden die Preisschilder ab und das Kind musste die entwendeten Kleidungsstücke unter seiner eigentlichen Kleidung verstecken. Der aufmerksame Detektiv überführte das diebische Duo und verständigte die Polizei.

Es wurde festgestellt, dass der Mann der Lebensgefährte der Mutter des Kindes ist. Zumindest dem Mann erwartet nun ein Strafverfahren, das Kind ist noch strafunmündig.