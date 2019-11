Eine 87 Jahre alte Frau aus Heroldsberg gilt seit Freitagnachmittag als vermisst. Laut Polizei wurde die Seniorin seit dem Vortag nicht mehr gesehen.

Nach der Befragung von Nachbarn, Angehörigen und Pflegern stellte sich heraus, dass die Dame gerne spazieren geht. Da an ihren Wohnort ein Waldstück angrenzt, wurde mit Suchhunden versucht die Fährte der Vermissten aufzunehmen. Eine Spur führte in die Richtung des Waldstücks südwestlich von Heroldsberg. Die Suche mit Hunden und der Feuerwehr Heroldsberg dauerte bis spät in die Nacht.