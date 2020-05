Hemhofen: Wie ein Gymnasiast auf Spotify Erfolg hat

Schlagzeug, Bass, ein paar Akkorde und darüber eine gute Melodie, mehr braucht es nicht für ein Lied. In analogen Zeiten vielleicht noch ein paar Freunde, die das alles spielen konnten. Finn Schaller aus Hemhofen macht aber elektronische Musik - alleine zu Hause an seinem Laptop.

"Ich fange mit den Akkorden an", sagt Schaller. Die spielt der 17-Jährige über ein kleines Keyboard in ein Computerprogramm ein. Welchen Klang das haben soll, lässt sich frei bestimmen. Das ist das Grundgerüst. Hinzu kommen zunächst der Bass und das Schlagzeug.

Jeder Schlag von Basstrommel, Snare und Becken wird einzeln festgelegt, sodass langsam ein fertiger Rhythmus entsteht. "Manchmal baue ich ein Grundgerüst in einer Nacht", sagt der Gymnasiast, der seit Weihnachten 2017 Musik produziert. Steht der Beat, kommt die entscheidende Frage: Wie könnte es weitergehen?

Seine Musik beschreibt er selbst als sommerlich mit einer positiven Stimmung, als modern und energetisch. Was er macht, nennt man "Slap House", könnte es aber auch einfach gute, basslastige Musik nennen. Denn Schaller weiß, was er macht.

"Old Town Road" ist das aktuellste Stück von Finn Schaller

Ein Lied fertig zu produzieren dauere schon mal zwei bis drei Wochen, sagt er. In der Grundschule hat Schaller Posaune gespielt, er hat grundlegende Kenntnisse auf dem Klavier und was er nicht kann, da hilft ihm sein jüngerer Bruder Nils oder Freunde, die andere Instrumente spielen können.

Obwohl man jedes Instrument am Computer erzeugen könne, sei es doch viel besser, wenn sie eingespielt werden. "Dann trägt jeder etwas bei." Dazu hat er in seinem Zimmer sein DJ-Equipment aufgebaut und was es braucht, um die Kontrolle über die Musik zu behalten: Keyboard, Boxen und Kopfhörer.

Was gespielt wird, bestimmt Schaller aber selbst. Er hat das musikalische Gespür und weiß, wo er mit einem Lied hin will. Das Texten überlässt er gerne den Sängern und Sängerinnen. "Im besten Fall sitzt man mehrere Tage zusammen und sucht sich ein Thema", sagt er über die Zusammenarbeit. Es kam aber auch schon vor, dass er einfach eine Sängerin in seinem Alter aus den USA auf Instagram angeschrieben hat.

300 000 Mal auf Spotify geklickt

Die hat dann auf "Falling" gesungen, einem der letzten Lieder, das er auf Spotify und andere Streamingportale hochgeladen hat. Neun weitere stehen dort schon bereit. Über 300 000 Mal wurden die alleine auf Spotify bisher gehört. Ein Erfolg für sein Alter, wie Schaller sagt, aber als bekannt will er sich noch nicht bezeichnen.

Trotzdem hofft er, später vielleicht sein Studium damit finanzieren zu können. Erstmal will er aber Abitur machen, dann sich ein Jahr nur um die Musik kümmern, um dann Wirtschaftsmanagement zu studieren. "Natürlich wäre es ein Traum, von der Musik leben zu können", aber diese Aussichten betrachtet er bescheiden.

Dabei weiß er, wie es geht. Mit 14 hat er seine eigene Eventreihe gegründet im Herzogenauracher Jugendhaus, für dieses Jahr waren Festivalauftritte geplant, die nun abgesagt werden mussten. Zuletzt hat er einen Remix zu dem bekannten Lied "Old Town Road" veröffentlicht. Auch wenn man in diesem Genre eher von Lied zu Lied denkt, ist sein persönliches Ziel doch ein ganzes Album.