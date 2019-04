Hemhofen soll schöner werden

Ein großes Entwicklungspotenzial am Bahnhofsplatz und an der Schaf-scheune. Beschränkte Optionen im Bereich der Schule und am Plätzla vor dem Schloss. Das sind die zwei zentralen Ergebnisse einer Bürgerversammlung zur Ortsentwicklung in Hemhofen.

Christiane Werthmann und Tanja Seebacher vom Bamberger Büro für Städtebau und Bauleitplanung Wittmann, Valier und Partner stellten auf der gut besuchten Veranstaltung am Mittwochabend ihre bisherigen Planungen vor. Im Anschluss befragten sie die Bürger nach ihren Ideen. Ende 2016 hatte Hemhofen zusammen mit dem Planungsbüro begonnen, ein integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (Isek) zu erstellen. Dabei sollte es zunächst darum gehen, mögliche Integrationsplätze für die beiden Ortsteile Hemhofen und Zeckern zu identifizieren. Der Bahnhofsplatz, die Schule, das Plätzla und die Schafscheune hatten sich nach diesen ersten Untersuchungen als interessanteste Orte herauskristallisiert.

Festplatz oder Grünanlage

Bei der Diskussion in der Schulturnhalle wurde insbesondere beim Bahnhofsplatz schnell klar, dass sich viele Bürger eine Verbesserung der aktuellen Situation wünschen. Der Platz wird als wenig einladend empfunden, auch wegen der Brache im nördlichen Bereich. In den Wortmeldungen wurde die Gestaltung einerseits als Multifunktionsfläche bzw. Festplatz für Vereine und andererseits als Grünanlage mit Sitzgelegenheiten oder einem Wasserspielplatz genannt. Das alte Bahnhofsgebäude könnte zu einem Café und Begegnungsort umfunktioniert werden. Auch als Mehrgenerationenort mit dem Jugendclub und dem nahen Seniorenheim sei der Platz denkbar.

Als problematisch erweist sich allerdings die Tatsache, dass die kritisierte Brache nicht im kommunalen Besitz ist. Auch die Verkehrssituation müsste, besonders was den Zugang über die Hauptstraße betrifft, beruhigt werden. Bei der Veranstaltung wurden auch die im Vorfeld erarbeiteten Ideen des Gemeinderats zu den jeweiligen Plätzen präsentiert. Im Falle des Bahnhofsplatzes deckten diese sich ziemlich genau mit denen der anwesenden Bürger.

Verkehrsführung als Problem

Ein zweiter Ort, der ebenfalls deutlich als entwicklungswürdig beurteilt wurde, ist die Schaf-scheune. Hier wurden Wünsche nach einer kulturellen oder gastronomischen Nutzung des denkmalgeschützten Gebäudes geäußert. Zudem sollte die Weiherkette durch Fußwege in die Ortsmitte besser als Naherholungsort erschlossen werden. Als Problem stellt sich aber auch hier die Verkehrsführung dar. Der Spielplatz an der Baiersdorfer Straße wird durch ebendiese von der Weiherkette getrennt. Zudem müssten Parkplätze für mögliche Besucher geschaffen werden. Wie beim Bahnhofsplatz deckten sich die Vorschläge aus der Versammlungen mit denen des Gemeinderats.

Anders sieht dies für den Bereich um die Schule aus. Während sich der Gemeinderat hier ein kommunales Zentrum mit einem eventuellen Rathaus-Neubau vorstellen kann, waren die Stimmen aus der Bevölkerung weniger euphorisch. Der Ort wird als Platz mit wenigen Entwicklungsmöglichkeiten wahrgenommen und die derzeitige Nutzung mit Schule, Kita sowie Turnhalle als ausreichend empfunden. Trotz einiger Stimmen, die sich hier Veränderungen auf der Freifläche westlich der Schule vorstellen konnten, wurde eine große Umgestaltung mit breiter Mehrheit abgelehnt.

Gasthaus-Abriss abgelehnt

Am kontroversesten wurde letztendlich über das Plätzla vor dem Schloss diskutiert. Dies lag zum einen an den sehr umfangreichen Ideen der Planer, aber sicherlich auch an der sehr komplizierten Ist-Situation der historischen Ortsmitte. Die dort verlaufende Hauptstraße bietet nicht viele Optionen, außer durch eine komplette Umverlegung. Die vom Planungsbüro entworfene große Lösung mit Abriss des Gasthaus "Goldener Schwan", Verlegung der Straße und damit Erweiterung des Platzes vor dem Schloss, wurde mehrheitlich negativ bewertet. Eine kleinere Variante mit Auflösung der dort befindlichen Parkplätze, Verlegung der Bushaltestelle und Einrichtung einer 30-km/h-Zone fand mehr Anklang. Die Entwicklung der Fläche zwischen "Goldenem Schwan" und Schlossapotheke sei ebenfalls wünschenswert und wurde als Standort für einen Rathaus-Neubau bewertet. Grundsätzlich sind die Gegebenheiten durch die stark befahrene Hauptstraße aber schwierig, weshalb es einzelne Forderungen für eine Umgehungsstraße gab. Sowohl die Bürgerversammlung als auch der Gemeinderat waren sich letztendlich in ihrer Einschätzung einig, dass es am Plätzla die geringsten Gestaltungsmöglichkeiten gibt.

Wittmann, Valier und Partner will die Konzeptionierung im Herbst 2019 abschließen. Das letzte Votum hat dann der Gemeinderat, wobei Bürgemeister Ludwig Nagel (CSU) versprach, das Stimmungsbild der Versammlung selbstverständlich zu berücksichtigen. Und am Ende müssen alle schönen Ideen natürlich auch bezahlbar sein.