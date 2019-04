Hemhofen kommt heuer ohne Kredite aus

Die Planungen sehen sehr gut aus, so Bürgermeister Ludwig Nagel (CSU). Er attestierte Kämmerin Tanja Krauß, die ab Mai die Geschäftsleitung im Rathaus übernimmt, eine hervorragende Arbeit.

Auch von Gemeinderat Lutz Bräutigam (Grüne), der unlängst Kritik an der finanziellen Situation der Gemeinde geübt hatte, gab es lobende Worte. "Es liegt eine ehrliche Planung vor, bei der wir aber langfristig weiter wachsam sein müssen", so Bräutigam. Er verwies darauf, dass viele Investitionen auf die nächsten Jahre verschoben wurden und man natürlich auch die Unterstützung des Gemeindelebens nicht außer Acht lassen dürfe.

Bürgermeister Nagel pflichtete dem bei, dass man weiter sparsam sein müsse und hob hervor, dass die Gemeinde ihren Schuldenstand in den letzten Jahren von über neun Millionen Euro auf knapp sechs Millionen Euro reduzieren konnte. Erstmals seit vielen Jahren sei auch keine Kreditaufnahme zur Bestreitung des laufenden Haushalts notwendig. Die Gemeinde plant für 2019 mit einem Gesamthaushalt von 22,4 Millionen Euro, was einer Steigerung um rund 16 Prozent zum Vorjahr entspricht.

Profitieren konnte man dabei auf Einnahmeseite von einem deutlich höheren Gebühren- und Steueraufkommen, insbesondere bei der Gewerbesteuer sowie einer allgemeinen Rücklage in Höhe von 3,9 Millionen Euro. Zur Erklärung ist hier anzumerken, dass dies quasi Rückstellungen zur Deckung der Investitionen sind, die kein tatsächliches Sparvermögen darstellen. Dieses beträgt lediglich rund 20 000 Euro, so dass laut Haushaltsbericht Hemhofen nur einen kleinen Puffer auf der hohen Kante habe.

Den Löwenanteil der Ausgaben machen Aufwendungen für Personal und Verwaltung sowie die bereits erwähnten Investitionen aus. Die Gemeinde plant für 2019 mit Baumaßnahmen in Höhe von rund 2,6 Millionen Euro, wobei die Sanierung der Grundschule, Investitionen im Abwasserbereich und der allgemeine Straßenausbau am meisten beanspruchen. Fast 7 Prozent mehr als im Vorjahr möchte Hemhofen auch für Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen ausgeben.