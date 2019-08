Am Mittwoch (28. August 2019) führte ein 33-jähriger Mann seinen Hund in der Schwalbenstraße in Hemhofen (Landkreis Erlangen-Höchstadt) spazieren und telefonierte dabei. Wie die Polizei Mittelfranken berichtet, fühlte sich davon ein 49-Jähriger belästigt. Er pöbelte den Hundebesitzer an. Als dieser weiter telefonierte, warf er eine Bierflasche in Richtung des 33-Jährigen.

Bierflaschen-Attacke auf Hundebesitzer: Angreifer war betrunken

Die Flasche verfehlte den Mann und rollte anschließend auf die Straße. Der 49-Jährige war alkoholisiert, er hatte über 1,3 Promille.

Immer wieder kommt es zu Angriffen mit Bierflaschen: So hat zum Beispiel vor Kurzem ein junger Mann in einem oberfränkischen Zug eine Glasflasche auf dem Kopf eines anderen zerschlagen. Die Polizei fahndete intensiv nach dem Täter.