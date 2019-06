Heißer Auftakt zur Höchstadter Kerwa

Bei strahlendem Sonnenschein schaltete die Sahara-Hitze am Freitagabend einen Gang zurück. Die Höchstadter dankten dem Wettergott und strömten in den Engelgarten zur offiziellen Eröffnung ihrer Kirchweih - übrigens der vierten in der lauschigen Parklandschaft unter Bäumen.

Routiniert donnerte Bürgermeister Gerald Brehm (JL) mit vier Schlägen den Messinghahn ins Fass - bei der Probe am Vortag hatte er nach eigenen Worten noch 18 Schläge gebraucht - und begrüßte unter den Gästen besonders die Bürgermeister der Nachbargemeinden, die sich hinter den Spielmannszug der Feuerwehr in den Festzug eingereiht hatten. Je später der Abend wurde, desto mehr Gäste suchten den Weg in den Engelgarten.