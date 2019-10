Heilandskirche Hemhofen feiert Jubiläum

"Kommet alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken" (Matthäus 11,28). Dieser Spruch steht nicht nur über dem Eingang zur evangelischen Heilandskirche in Hemhofen, er ist auch das Credo der Kirchengemeinde, die am Sonntag das 50. Jubiläum ihrer Kirche feiern durfte.

Der Weg zu dieser Kirche war ebenfalls ein mühseliger und beladener, besteht die evangelische Gemeinde doch bereits seit 1818. Mangels Kirche jedoch gestattete der Schlossherr Winkler von Mohrenfels, dass der Gottesdienst im Betraum im ersten Stock des Schlosses abgehalten wurde. So weit, so gut, wäre da nicht das stetige Wachstum der Gemeinde gewesen, so dass der Raum in den 1950er/60er Jahren zu klein wurde.

Der Ruf nach einer eigenen Kirche war schon immer laut, doch erst mit Unterstützung von Pfarrer Heinrich Plößel wurde er zu einem Brüllen und endlich erhört. Der 780 000 DM teure, von der Landeskirche getragene Bauauftrag wurde an den Architekten Waldemar Luther sowie die Bauarbeiten an die Firma Hans Koch mit Sitz in Hemhofen übergeben. Die 80 000 DM für die Einrichtung schulterte die Kirchengemeinde selbst.

Mithilfe einer großzügigen Spende eines Nürnberger Geschäftsmannes konnte auch eine große, 445 Kilogramm schwere Glocke angeschafft werden, die gerade man so durch das Fenster passte. Zwei weitere Glocken, gestiftet von Gemeindemitgliedern, hielten Weihnachten 1969 Einzug in den Glockenturm. Einweihung war am Erntedanksonntag im Oktober 1969. Vom Schloss aus zog man stolz in Richtung Kirche, um dort den ersten Gottesdienst zu begehen.

Der Wunsch nach Ökumene

Kein Wunder also, dass die Feierlichkeiten zum Jubiläum nicht nur ebenfalls am Erntedanksonntag stattfanden, sondern auch genau dort starteten, wo alles begann: Vor dem Hemhofener Schloss. Als Ehrengast hatte sich mit Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm ein echtes Schwergewicht der evangelischen Kirche angekündigt. Laut eigener Aussage unterstützt er sonst eher Feiern von um die 800 Jahre, "doch die Anfrage war da und ich bin gern gekommen", so der Landesbischof. Ein wenig hilfreich war auch, dass seine Referentin Andrea Wagner-Pinggera aus Hemhofen kommt.

"Christus ist der Einladende, deshalb feiern wir den Gottesdienst aus Dankbarkeit", so Pfarrerin Heike-Andrea Brunner-Wild. Mit "Eines Tages, ich hoffe, ich erlebe das noch, werden wir hier vorne am Altar gemeinsam das Abendmahl feiern", verlieh sie ihrem Wunsch nach Ökumene Ausdruck.

Landesbischof Bedford-Strohm zeigte sich begeistert von der runden Form der Kirche. "Sie lädt zur Gemeinschaft ein." In seiner späteren Predigt über Jesaja 58,7-12, zitierte er: "Brich dem Hungrigen dein Brot und die im Elend ohne Obdach sind, führe ins Haus." Für Bedford-Strohm, der sich persönlich für die Seenotrettung von Flüchtlingen einsetzt, in der heutigen Zeit passender denn je. Auf die Frage, ob er Jesaja extra ausgesucht hatte, erklärte er, dass es nach der Perikopenordnung, die sich alle sechs Jahre wiederholt, einfach dran gewesen wäre.

Nach dem Gottesdienst traf sich die Gemeinde in der Mehrzweckhalle, wo Bärbel Dorner, ein Urgestein und ehemalige Ministrantin, den bewegten Werdegang der Kirche in Versform Revue passieren ließ. Schürrle als Vertreter des Erlanger Dekanats erklärte, dass die Heilandskirche "eine voll fitte Dame in den besten Jahren" sei, sie hätte aber schon so ihre Gebrauchsspuren. Brunner-Wild hatte auch bereits im Vorfeld erklärt, dass die Einnahmen der Kollekte der Renovierung der Kirche zugutekommen sollten. Allgegenwärtig war auch bei den Grußworten der Wunsch nach Ökumene.

Natürlich durfte der Landesbischof nicht fort, ohne sich im goldenen Buch der Gemeinde eingetragen zu haben. Frank Pintscher vom Kirchenvorstand überreichte der Pfarrerin schließlich eine Pfarrchronik von Pfarrer Kraußold aus den Jahren 1913/14, in Leder gebunden und in heutiges Deutsch übersetzt.