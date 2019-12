Gute Tradition: Das Friedhofsingen des "Liederkranzes"

Begünstigt durch die milden Temperaturen kamen in diesem Jahr zahlreiche Herzogenauracher zum Friedhofsingen, das der "Liederkranz" Herzogenaurach unter seinem Dirigenten Gerald Fink bei Einbruch der Dunkelheit am Heiligen Abend veranstaltete, in den Alten Friedhof.

"Freue dich Welt", "In dunkler Nacht ein heller Klang", "Ding Dong merrily on high" und "O holy night" klangen durch den beleuchteten Friedhof. Unterstützt wurden die Sängerinnen und Sänger vor der Kapelle im Friedhof an der Erlanger Straße von Blechbläsern, die sich zum größten Teil aus Mitgliedern der Familie Maier und Meschede zusammensetzen. Außerdem trug Erika Steininger die Weihnachtsgeschichte auf Fränkisch vor. Nach einem Gebet für die Verstorbenen wurden "O du Fröhliche" und "Stille Nacht" gemeinsam mit den zahlreichen Anwesenden gesungen. Zum Schluss wünschte man allen Anwesenden ein friedvolles Weihnachtsfest und alles Gute im neuen Jahr 2020.maw