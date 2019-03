Grundstein für Autohaus Wormser in Tennenlohe gelegt

Am Reutleser Weg in Tennenlohe soll im Frühjahr 2020 auf 24 000 Quadratmeter Grundstücksfläche und 5300 Quadratmeter Gebäudefläche ein moderner und funktionaler Betrieb für die Fahrzeuge der Marken BMW und Mini entstehen, teilt das Unternehmen mit. Eine 7800 Quadratmeter große Grünfläche rundet das Bild ab.

Standort Herzogenaurach bleibt

Im Punkt Nachhaltigkeit wird beim Bau die Green-Building-Zertifizierung angestrebt. Für die Herzogenauracher Kunden wird das hiesige Autohaus bestehen bleiben, "denn hier sind seine Wurzeln", wird versprochen.

Das neue Haus wird 270 Stellplätze für Neuwagen und 130 für gebrauchte Automobile haben. Weitere Fakten: Es gibt 25 Hebebühnen, ein Räderlager für etwa 2500 Radsätze, ein 1300 Quadratmeter großes Gründach, eine komplette Regenwasserversickerung sowie eine Wasseraufbereitungsanlage für alle gewerblichen Abwasser inklusive Waschanlagen mit über 90 Prozent Wiederverwertung.

Beeindruckende Entwicklung

1945 wurde das "Erste Fränkisches Silo-/Transportunternehmen" von Konrad Wormser gegründet. 25 Jahre später entstand das Autohaus Wormser in Herzogenaurach (damals auch Standort der Spedition), unter Leitung von Sohn Hans Wormser. Die Filiale in Höchstadt wurde 1984 eröffnet. 2009 wurden der Betrieb Pfiffer in Coburg und das Autohaus Panzer in Forchheim übernommen.