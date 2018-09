Goods spielt in Erlangen

Zur Eröffnung der kommenden Saison im "Blue Note Jazzclub" wird der Ausnahme-Gitarrist und Sänger Torsten Goods mit dem Trio des Pianisten Thomas Fink auftreten. Bereits 2001 war Torsten Goods Gast im Thomas-Fink-Trio. Seitdem hat er eine beispiellose Karriere hingelegt. Bei "Jazz am See" steht er im Mittelpunkt und stellt seine internationalen Gäste vor. Sehr selten ist Goods in einer intimen Jazzclubatmosphäre zu erleben.

Der Auftritt mit dem Thomas-Fink-Trio am Donnerstag 4. Oktober im Erlanger "Blue Note Jazzclub" ab 20 Uhr ist so ein Moment. Neben virtuosen Gitarrensoli wird er auch als begnadeter Sänger viel zum Konzert beitragen.

Am Bass ist Rainer Glas und am Schlagzeug Julian Fau zu hören.Mit diesem Highlight wird die neue Saison im Blue Note Jazzclub Erlangen eröffnet. Bis Anfang Mai wird es fas) jeden Donnerstag ein Konzert geben. Infos zu den Konzerten bis Dezember unter www.jazz-in-erlangen.de auf der Homepage.