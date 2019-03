Golf und Natur im Einklang in Herzogenaurach

Der Golf-Club Herzogenaurach (GCH) spielt nicht nur sportlich in der ersten Liga, auch was den Naturschutz angeht gehört er zu den Top-10-Golfanlagen in Bayern. So heißt es in einer Pressemitteilung aus dem Verein. Für seine vorbildliche Arbeit im Naturschutz sei der Club nun erneut mit dem Qualitätssiegel "Golf & Natur" in Gold ausgezeichnet worden, berichtet Clubassistentin Petra Spanl.

Der Deutsche Golfverband (DGV) vergibt das Siegel an Anlagen, die den Spielern optimale Bedingungen bieten und dabei die Natur vorbildlich schützen und fördern. Der Fachberater vom Deutschen Golfverband, Gunther Hardt, sah diese Kriterien "vollends erfüllt", wird berichtet.

Und weiter: "Dass die Auszeichnung gerechtfertigt ist, kann jeder, der über den Golfplatz geht, selbst erleben. Denn hier zwitschern nicht nur die Vögel. Wer nahe der Biotope unterwegs ist, beobachtet mit etwas Glück Amphibien wie den Kammmolch." Und auch seltene Gräser hätten hier ein Zuhause gefunden. Genannt werden die Scheinzyperngras-Segge, der Fieberklee und die gelbe Gauklerblume. Alle stehen in Bayern auf der Roten Liste, schreibt der Verein.

Bereits 2011 hatte der GCH-Vorstand beschlossen, sich am Programm "Golf & Natur" zu beteiligen. Nach Bronze- und Silber-Auszeichnung gab es 2014 erstmals Gold. Dass Golfplatz und Natur so im Einklang sind, liege unter anderem daran, dass Head-Greenkeeper Heiko Kuhstrebe bei der Pflege der Anlage schonend vorgeht. Er setzt bevorzugt biologische Mittel ein. Zudem gebe es große Ausgleichsflächen, die die meiste Zeit des Jahres sich selbst überlassen bleiben.

Vogel des Jahres

Zudem gibt es immer wieder neue Projekte: 2018 war der Star der Vogel des Jahres, deshalb wurden für ihn spezielle Nistkästen an den Bäumen angebracht. In diesem Jahr ist es die Feldlerche, für die auf den Ausgleichsflächen spezielle Felder angelegt wurden, damit sie übers Jahr einen komfortablen Landeplatz hat. Von dort aus können die Vögel ins höhere Gras auf Nahrungssuche gehen.

Neuester bunter Blickfang auf dem Platz ist eine "Bird Lounge" an der Brücke über den Litzelbach. Hier stehen nach einem Ideenworkshop mit dem Landesbund für Vogelschutz in Bayern (LBV) Vogelhäuser für die verschiedenen Arten und ein Futterhaus. Hergestellt wurden sie in den Werkstätten der Behindertenhilfe in Gremsdorf.

Die nahe Zukunft

In Kürze wird es zusätzlich Hinweistafeln zu den Vögeln auf dem Golfplatz geben. Per Smartphone können Interessierte einen QR-Code scannen und sich die entsprechenden Vogelstimmen auf der LBV-Webseite anhören. Bernd Dürrbeck, der Projektleiter beim Club für "Golf & Natur", wird zudem auch an anderen Stellen auf dem Platz Hinweise platzieren, welchen wichtigen ökologischen Beitrag die Golfanlage für die Natur leiste.

Damit nicht genug: Auch der Wasserverbrauch soll weiter nach unten gehen. Deshalb werden künftig auf dem Platz nur Grassorten nachgesät, die resistenter gegen die Trockenheit sind. Die jetzt schon vorhandenen Streuobstwiesen sollen erweitert und unbeachtete Flächen neben den Spielbahnen in farbenfrohe Wildblumenwiesen umgewandelt werden.

Umwelt-Workshops

Auch die Jugend soll bei den "Golf & Natur"-Projekten des Clubs mit ins Boot geholt werden. So sind Workshops geplant, bei denen die Kinder und Jugendlichen die Flora und Fauna auf dem Platz kennenlernen können. Zudem erfahren sie, was alles dazugehört einen Platz möglichst naturnah anzulegen und zu pflegen.

Schulklassen aus Herzogenaurach bietet der Verein die Möglichkeit, ihren Biologie-Unterricht auf den Golfplatz zu verlegen, Golf-Schnupperkurs inklusive. Der Golf-Club Herzogenaurach hat übrigens einen neu gestalteten Internetauftritt. Da sind unter anderem die rund 60 Vogelarten aufgelistet, die auf dem Platz in Burgstall zu finden sind (www.golfclub-herzogenaurach.de/platz/golf-natur).