Gößweinsteienr Basilika ist Ziel der Herzogenauracher Pilger

In diesem Jahr findet die Wallfahrt des Seelsorgebereichs von Herzogenaurach nach Gößweinstein am Sonntag, 16. September, statt. Ganz besonders eingeladen sind alle Kommunionkinder von 2017 und 2018 sowie deren Eltern, Geschwister und Paten. Kinder in Begleitung Erwachsener fahren kostenlos mit.

Am Wallfahrtssonntag wird um 6.30 Uhr der Reisesegen in der Stadtpfarrkirche St. Maria Magdalena gespendet, im Anschluss daran erfolgt die Abfahrt mit dem Bus vom Busbahnhof an der Schütt.

Von Leutzdorf aus führt der Weg die Pilger nach Gößweinstein. Wer die Strecke nicht laufen möchte, kann auch mit mit dem Bus bis Gößweinstein weiterfahren.

Um 9 Uhr findet das Wallfahrtsamt in der Basilika statt. Der Kreuzweg, dessen Stationen sich den Berg hinaufziehen, wird ab 11 Uhr gemeinsam gegangen. Die Verabschiedung in der Wallfahrtskirche findet um 13.45 Uhr statt.

Die Vesperandacht ist in diesem Jahr in Ebermannstadt vorgesehen, außerdem besteht die Möglichkeit zum Kaffeetrinken.

Im Anschluss daran erfolgt die Heimfahrt nach Herzogenaurach, wo die Wallfahrt in der Stadtpfarrkirche mit dem Schlusssegen abgeschlossen wird.

Für interessierte Wallfahrer ist die Anmeldung ab sofort im Pfarrbüro der Stadtpfarrei möglich, der Fahrpreis beträgt 15 Euro pro Person.