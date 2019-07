Gleich zwei Einsätze für die Oldtimer

Gleich zwei Veranstaltungen konnten am Sonntag besucht werden. Der historische Löschzug mit Fahrzeugen der Bubenreuther, der Herzogenauracher und der Höchstadter Feuerwehr war anlässlich des 150-jährigen Bestehens der dortigen Feuerwehr zu Gast in Heilsbronn. Und das älteste Fahrzeug im Landkreis, das LF12 der Baiersdorfer Wehr, nahm in Ebermannstadt am Bahnhofsfest der Dampfheisenbahn Fränkische Schweiz teil.

Als die Fahrzeug des historische Löschzugs in Heilsbronn am Festplatz eintrafen, warteten bereits viele begeisterte Oldtimerfans. Die Tanklöschfahrzeuge positionierten sich und die Drehleiter zeigte sich von ihrer besten Seite. Die Feuerwehrfahne wurde am Leiterpark in 20 Metern Höhe angebracht. Schnell war man den Fahrzeugen aus dem Landkreis Erlangen-Höchstadt schnell Publikumsmagnet.

Kinder mit leuchtenden Augen

Am Nachmittag ging es dann mit rund 30 anderen Feuerwehroldtimern zu einer Ausfahrt. Fast jedes Fahrzeug hatte Kinder mit leuchtenden Augen dabei und vom Straßenrand winkte viele Gäste der Parade erfreut zu. Bei der Verabschiedung erhielt jedes der teilnehmenden Oldtimerteams ein Gastgeschenk und machte sich im Anschluss auf den Heimweg.

"Oldtimer der Schiene treffen Oldtimer der Straße": Unter diesem Motto hatte die Dampfeisenbahn Fränkische Schweiz ebenfalls am Sonntag zum Bahnhofsfest in Ebermannstadt eingeladen. Und diese Gelegenheit nutzte die Oldtimergruppe der FF Baiersdorf, eine seit längerem bestehende Einladung in die Fränkische Schweiz einzulösen: Nachdem nämlich vor einigen Jahren eine "64er", also eine Personenzug-Dampflok des Vereins im Bahnhof Baiersdorf liegen geblieben war, hatte die Feuerwehr Baiersdorf die Lok dort mit dem dringend benötigten Frischwasser versorgt, damit sie keine weiteren Schäden davontrug.

Und so machte sich die FF Baiersdorf nun mit dem LF12 zum Gegenbesuch auf, wenn auch unter weit entspannteren Umständen. Nachdem man früh genug vor Ort war, bekam das Löschfahrzeug aus dem Jahr 1932 auch den besten Platz direkt vor dem Halteplatz des Dampfzuges zugewiesen. So konnte man schöne Fotos zusammen mit der zwei Jahre älteren Dampflok Gt4/4 machen, die kurz darauf den historischen Personenzug nach Beringersmühle und zurück bringen sollte, für dessen Fahrten die Baiersdorfer Oldtimerfreunde als kleines Dankeschön Freikarten bekommen hatten.

Fahrt durchs Wiesenttal

Nach der Rückkehr von der rund zweistündigen Fahrt durch das Wiesenttal sowie einer kleinen Stärkung konnten dann auf den Parkplätzen eine Vielzahl von historischen Zweirrädern, Autos und Lastwagen bestaunt werden, die im Umfeld des Ebermannstädter Bahnhofs für das besondere Flair sorgten und einen interessanten Einblick in fast 100 Jahre Fahrzeugentwicklung erlaubten.

Während der Veranstaltung kam es zu einem medizinischen Notfall, bei der das Oldtimerteam sozusagen einen First-Responder-Einsatz abzuarbeiten hatte: Die Fahrzeugbesatzung schützte eine Notfallpatientin, die ein akutes neurologisches Krankheitsbild zeigte, vor weiteren Verletzungen, alarmierte Notarzt und Rettungsdienst, hielt bis zu deren Eintreffen die Atemwege frei und überwachte die Vitalparameter.