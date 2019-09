Gleich zwei Bäume zum Fest

Bei der Burgstaller Kerwa folgte man Tradition, dass am Samstag zwei Bäume aufgestellt werden und der Kerwa-Nachwuchs zuerst sein Können unter Beweis stellt - unterstützt von stolzen Papas -, bevor die Ortsburschen ihre 26 Meter-Fichte in die Senkrechte brachten. Geballte Routine und Erfahrung am und rund um den Kerwa-Baum beweisen die Burschen aus dem Herzogenauracher Ortsteil schon seit 30 Jahren. Zur Jubiläums-Veranstaltung hievten sie unter der Leitung von Kommandant Daniel Nussel die Fichte in gut einer Stunde in die Senkrechte.

Besuch aus St. Johann

Pünktlich zum Aufstellen des Baumes kam auch eine zwölfköpfige Abordnung der Feuerwehr aus St. Johann, einem Ortsteil der Herzogenauracher Partnerstadt Wolfsberg, am Festplatz an. Sie startete in der Früh um 6 Uhr in St. Johann, um das Aufstellen des Baumes nicht zu verpassen. Schließlich pflegt die Burgstaller Feuerwehr eine enge Freundschaft zu ihren Kameraden aus St. Johann und gegenseitige Besuche gehören zum jährlichen Programm.

Die Wolfsberger mit Abschnittsfeuerwehrkommandant Franz Maier und seiner Stellvertreterin Gabriele Kogler nahmen sofort einen Platz an den Schwalben ein und mit viel Hau-Ruck ging die geschmückte Krone in die Höhe.

Der Kraftakt nötigte auch Karl Freller, Vizepräsident des Bayerischen Landtages, gehörigem Respekt ab, jedenfalls fotografierte er fleißig. Bereits am Nachmittag waren wieder zahlreiche Besucher nach Burgstall gekommen, verfolgten das Aufstellen des Baumes und ließen sich den ersten Karpfen aus der Küche von Franz Gumbert schmecken, dessen Fleisch- und Wildgerichte jedes Jahr die Kirchweihgäste anlocken.

Am Samstag sorgten die "Ehemaligen" mit ihrer Musik für eine volle Halle und einen ebenso vollen Biergarten und zu späterer Stunde sorgte DJ Alf für Stimmung und Unterhaltung.

Am gestrigen Sonntag beim Frühschoppen spielten "Die Zwaa von der Aura" zur Unterhaltung auf und nach dem Mittagessen kamen die jüngsten Besucher beim Familiennachmittag mit Kutschfahrten auf ihre Kosten. Am Montag klang die Kerwa mit "Smiley & Friends" aus.