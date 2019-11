Körperlicher Übergriff im Erlanger Schlossgarten: Gruppe soll 17-Jährigen attackiert haben. Im Erlanger Schlossgarten ist ein Jugendlicher am Sonntag (24. November 2019) anscheinend Opfer eines körperlichen Übergriffs geworden, wie die Polizei mitteilt.

Gewaltsamer Streit in Erlangen: Gruppe greift Teenager (17) im Schlossgarten an

Laut Polizeimitteilung verständigte am Sonntag gegen 15 Uhr ein Sicherheitsdienst die Erlanger Polizei, nachdem im Schlossgarten mutmaßlich eine körperliche Auseinandersetzung beobachtet worden war. Alarmierte Polizeistreifen trafen im Anschluss allerdings im Park auf keine Personen, die an einer Streitigkeit beteiligt waren.