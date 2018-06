Gesundheitsamt ab Montag in der Nägelsbachstraße 1

Das Staatliche Gesundheitsamt, zuständig für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Erlangen sowie des Landkreises Erlangen-Höchstadt, zieht am Wochenende in den Neubau des Landratsamtes um. Ab Montag, 25. Juni, befindet sich das Gesundheitsamt dann im zweiten Stock des sternförmigen Gebäudes in der Nägelsbachstraße 1. ?Wir rücken näher an das Stadtzentrum und an die anderen kommunalen und staatlichen Behörden. Die sehr gute Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr und die Nähe zu den Erlanger Arcaden dürfte die Lage für die Bürgerinnen und Bürger deutlich attraktiver machen?, freut sich der Leiter des Gesundheitsamtes, Frank Neumann. Mit dem Umzug verlässt die Behörde ihr seit 1962 angestammtes Gebäude in der Schubertstraße 14 und befindet sich wieder ganz in der Nähe ihres Ursprungsortes, dem Loewenich?schen Palais.

20.06.2018

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Erlangen