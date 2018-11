Gesänge voller Lebensfreude: Gospelkonzert in Herzogenaurach

Am vorletzten Samstag im November war es wieder so weit, die Kantorei St. Magdalena präsentierte ein mitreißendes Gospelkonzert in der Herzogenauracher Stadtpfarrkirche. Seit vielen Jahren begeistert Toni Rotter mit seinen Chören und der Gospel-Band das Publikum. Auch dieses Mal begeisterten und bewegten über einhundert Sängerinnen und Sänger der Kantorei St. Magdalena das Publikum.

Gesänge der Sklaven

In seiner Begrüßung nahm Stadtpfarrer Helmut Hetzel Bezug auf das herbstliche Wetter, als er sagte: "Sie brauchen nicht Angst haben zu frieren, ihnen wird eingeheizt!" Auf dem Programm stünden Gospelsongs, mit deren Gesang sich die Sklaven gewehrt hätten. "Lassen sie sich anstecken von der Lebensfreude", meinte Hetzel und sagte, die Zuhörer sollten sich von der Musik bewegen lassen und auch Grenzen überschreiten. Sein Dank ging an den Dirigenten und Organisator Toni Roter, der alles zusammenbringen würde.

Die bewährte musikalische Ergänzung erfuhr die Kantorei wieder durch fünf Mitglieder der Funk-Street-Band aus Berlin: Daniel Kronika (Keyboards), Bernhard Graf (Gitarre), Florian Leuschner (Saxophon), Andreas Rollbühler (Bass) und Johannes Hornberger am Schlagzeug.

Mit ihrer musikalischen Umrahmung liefen die über 100, bunt gewandeten Sängerinnen und Sänger in die Stadtpfarrkirche ein. Den Beginn machten "Let me entertain you" und "Bridge over troubled Water", ein Solo hatte Rudolf Körner bei "Joy to the world".

Einen eigenen Programmabschnitt übernahm die Chorjugend mit "Man in the mirror" und "Angels". Auch hier konnten Solisten ihr Können unter Beweis stellen, bei "A better Friend" waren das Marc Hoschek und Lissi Keppner sowie bei "Stand by me" Laura Kress.

"Oh happy Day"

Den Programmbeitrag der Chorgemeinschaft "Something new" bereicherte Susanne Stäblein mit ihrem Solo, genauso wie Eva Körner bei "There's a light shining", außerdem Bernhard Wilfer bei "It's allright".

Die gesamte Formation begeisterte die Zuhörer mit "Viva la Vida" und "Lift your head up high", bei "Heal the World" hatten Lucia Hacker und Felix Frankenberger sowie Luisa von Jagemann und Jonas Herber ihren Auftritt, bei "Oh happy day" Eureka Nbongolo, Laura Kreß, Jürgen Dittner und Susanne Stäblein. Auch die Band konnte mit eigenen Beiträgen bei den Zuhörern punkten, mit "Sir Duke" und "I feel good".

Nicht nur der Schlussapplaus, auch der Zwischenbeifall waren eine ansprechende Würdigung für die Musiker. Das Konzert wurde noch ein zweites Mal am Sonntag in der Pfarrkirche St. Otto in Lauf an der Pegnitz aufgeführt.