Genuss aus der Heimat besiegelt

Wer beim Einkauf ein paar Minuten mehr Zeit hat, kann sich seinen Aischgründer Karpfen vor Ort aussuchen, um ihn frisch geschlachtet und ausgenommen mit nach Hause zu nehmen. Was bislang nur bei Direktvermarktern möglich war, geht nun auch im Rewe-Markt Zwingel im Höchstadter Aischpark-Center.

Damit ist der Markt der erste Einzelhändler, den die Teichgenossenschaft und der Karpfenland Aischgrund e.V. mit ihrem Gütesiegel auszeichnen. Bislang war das Zertifikat nur bei Gaststätten oder Direktvermarktern zu finden.

"Das bedeutet, wir verpflichten uns, nur Karpfen von zertifizierten Teichwirten anzubieten", erklärt Rewe-Qualitätsmanager Christian Sackl. Denn seit 2012 ist der Aischgründer Spiegelkarpfen eine nach EU- Recht geschützte geographische Angabe, wie Karpfen-Experte Martin Oberle erläutert. Dabei geht es jedoch nicht nur um die Region, sondern auch Aufzuchtkriterien und Qualität sind definiert.

Fische werden lebend geliefert

Damit die Fische auch immer taufrisch in der Auslage landen, hat der Markt neben einem Schaubecken neben der Fischtheke ein Vorratsbecken für etwa 50 Tiere angeschafft. "Unsere Jungs haben sich außerdem alle fortbilden lassen und wir haben ein Betäubungsbecken eingebaut, um eine sachgerechte und schonende Schlachtung zu gewährleisten", berichtet Marktbetreiber Matthias Zwingel. Der gebürtige Oberlindacher wuchs selbst mit der Teichwirtschaft auf, weshalb ihm die absolute Frische und gute Qualität ein Herzensanliegen sei. "Die Kunden wollen das auch. Sie möchten ihre Region unterstützen und heimische Produkte kaufen."

Lieferant für die Fische ist Walter Jakob aus Mühlhausen. Der Vorsitzende der Teichgenossenschaft freut sich darüber, dass nun auch der Einzelhandel einsteigt und auf Nachhaltigkeit, Frische und Regionalität setzt. "Damit können Sie sich profilieren und unterstützen zudem die heimische Teichwirtschaft."

Preise steigen langsam

Oberle hob hervor, dass - auch durch solches Engagement - die Preise für Qualitätskarpfen seit einigen Jahren zwar langsam aber stetig ansteigen würden. "Es sind nur kleine Schritte, aber in die richtige Richtung." Zwingel schließt nicht aus, künftig auch mit anderen zertifizierten Teichwirten zusammenzuarbeiten. Außerdem soll das Angebot auf geräucherten Fisch aus dem Aischgrund ausgeweitet werden.

Diesen gab es gestern übrigens auch beim Biomarkt "Biolett" in der Innenstadt. Laut Lieferant Walter Jakob hat es jedoch noch keine Gespräche in Sachen Zertifizierung gegeben. Aber das könne ja noch kommen. Zum Zertifikat überreichte Jakob Zwingel natürlich auch die schmucke Emaille-Plakette. Diese versichert dem Kunden nun, dass er hier tatsächlich nur Aischgründer Karpfen bekommt - egal ob in der Frische- oder an der Mittagstheke, ob als ganze oder halbe Fische, als Filet oder Karpfenchips.