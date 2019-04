Gefährliche Kreuzung bei Lonnerstadt bekommt eine Ampel

Immer wieder hat es in der Vergangenheit an der Kreuzung von B 470 und der Kreisstraße ERH 18 (Sterpersdorf-Unterwinterbach) gekracht. Das soll bald anders werden, wie Lonnerstadts Bürgermeister Stefan Himpel (FW) im Anschluss an die Gemeinderatssitzung am Montag bekannt gab. Eine Nachricht, die von den Räten sehr positiv aufgenommen wurde.

Nach Prüfung habe das Staatliche Bauamt Nürnberg der Gemeinde mitgeteilt, dass für den Unfallschwerpunkt eine Ampelanlage geplant werde. Erst im vergangenen Herbst hatte Bürgermeister Himpel in einem Schreiben an die Straßenbaubehörde auf die Gefährlichkeit dieser Kreuzung hingewiesen. Was nun offensichtlich gefruchtet hat.

Ein Termin für die Errichtung der Anlage sei allerdings noch nicht genannt worden, so Himpel. Zuvor müssten "Abstimmungsgespräche" zwischen dem Staatlichem Bauamt und dem Landratsamt stattfinden.