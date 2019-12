Höchstadt a. d. Aisch vor 16 Minuten

Asyl

Fünfköpfige Familie aus Höchstadt soll abgeschoben werden

Eine armenische Familie, die seit 2016 in Höchstadt lebt, soll abgeschoben werden. Um der Familie den Neustart in Armenien etwas zu erleichtern, haben Schüler am Gymnasium Kuchen verkauft und den Erlös an die Armenienhilfe gespendet.