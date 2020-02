Frau klaut Alkohol und Lebensmittel im Wert von 670 Euro - "Ich habe mir so meine Drogensucht finanziert."

Als Richter Wolfgang Pelzl diese Anklageschrift gelesen hat, werden ihm sicherlich einige Fragen durch den Kopf gegangen sein: Einer Fürtherin gelang es 2019 vier Mal in Supermärkten in Baiersdorf und Bubenreuth Lebensmittel, Alkohol und andere Haushaltsgegenstände mitgehen zu lassen. Insgesamt betrug der ergaunerte Warenwert eine Summe von über 670 Euro. Zudem fuhr die Frau 2018 mit ihrem Auto unter Drogeneinfluss und ohne Fahrerlaubnis.

Frau trampte zu ihren Tatorten

"Warum haben Sie die Waren gestohlen?", wollte Richter Pelzl wissen. "Ich habe das gemacht, um meine Drogensucht zu finanzieren und die Lebensmittel waren für mich", antwortete die Angeklagte. Was sich der Richter, der schon viel in seiner Zeit am Amtsgericht gehört hat, nicht erklären konnte, ist, wie der Frau ihr Diebeszug gelang. "Wie kommt man mit einem vollen Einkaufswagen so einfach aus einem Supermarkt heraus?" Das sei ihr durch den Ausgang bei den Getränkemärkten gelungen.

Wie sie jedoch zu den Supermärkten kam, wollte sie nicht genauer beantworten. Während der Verhandlung sagte sie aus, dass sie getrampt sei. Dennoch wurde bei der Auswertung der Überwachungsvideos, die auch einen Teil des Parkplatzes zeigen, ihr Auto gesichtet. Den Alkohol tauschte die Fürtherin gegen Geld, um sich davon Heroin und Crystal zu beschaffen. Es seien Bekannte gewesen, die sie über ihr Handy kontaktiert habe. "Die Übergabe fand an verschiedenen Orten, wie zum Beispiel auf einem Parkplatz in der Nähe von Nürnberg statt."

Bezüglich des Fahrens ohne Führerschein sollte ein Polizeibeamter aussagen, der jedoch die Einladung aufgrund eines Dienstortswechsels nicht erhalten hatte. Nach einer kurzen Unterbrechung, in der sich der Verteidiger mit seiner Angeklagten absprach, räumte sie auch diese Vorwürfe ein. Mit zehn Einträgen im Bundeszentralregister handelt es sich bei der Frau um keine Ersttäterin. Schon mehrmals wurde sie aufgrund von Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz oder einem Diebstahl mit einer Waffe straffällig.

"Wie sah es denn mit ihrer Drogensucht bisher aus?", fragte Richter Pelzl. Ungefähr 50 bis 60 Euro habe die Angeklagte pro Tag in ihre Sucht investiert, mit der sie seit mehreren Jahren zu kämpfen hat. Seit einem halben Jahr ist sie nun in Untersuchungshaft und versichert, dass sie seit dem kein Drogenproblem mehr hat.

Da sich die Vorwürfe bestätigten, forderte die Staatsanwältin neben der Übernahme der Kosten des Verfahrens eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren und vier Monaten, eine Sperrfrist des Führerscheins sowie ein zweijähriges Fahrverbot.

Länger kein Führerschein

In seinem Plädoyer wies der Verteidiger noch einmal daraufhin, dass die Taten seiner Mandantin vor allem mit dem massiven Suchtdruck zu tun hätten und der dadurch gesunkenen Hemmschwelle. Während ihr Verteidiger sprach, saß die Frau fast regungslos da und wischte sich nur immer wieder mit einem Taschentuch über ihre Augen.

Positiv rechnet Richter Wolfgang Pelzl ihr an, dass sie ein Geständnis ablegte und es sich bei der Fahrt um ein kurzes Stück gehandelt hatte. Ihre vielen Vorstrafen führten jedoch zu einer Verurteilung zu zwei Jahren Gefängnis, einem Fahrverbot sowie der Übernahme der Verhandlungskosten. Abschließend legte er der Frau noch nahe, ihre Drogensucht in den Griff zu bekommen.