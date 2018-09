Fotoausstellung Herzogenaurach: Der Blick durch den Fokus ist intensiver

Bei Vernissage der Ausstellung "Reisefieber" des Fotoclubs im Rondell der Fachklinik Herzogenaurach konnten die Kulturbeauftragte Melanie Bär und die Vorsitzende des Herzogenauracher Fotoclubs, Helga Speth, viele interessierte Besucher begrüßen, darunter auch Bürgermeister German Hacker sowie viele Patienten der Fachklinik. Es ist die vierte Ausstellung des Fotoclubs in der Fachklinik, und Speth freute sich, dass damit die von Miriam Imhof ins Leben gerufenen Fotoausstellungen von der Kulturbeauftragten Melanie Bär fortgeführt werden.

Wie Bär und Speth erklärten, sammelten zehn Mitglieder des Fotoclubs fotografische Reiseeindrücke von Landschaften und Menschen von aus vielen Ländern. "Reisefieber ist ein sehr schneller Infekt, und wenn dann noch das Fotografierfieber hinzukommt, ist es um einen geschehen", schilderte Helga Speth besondere Eindrücke und Begegnungen. So nehme man mit der Kamera die Natur und Menschen viel intensiver wahr, denn das Licht und die Stimmung seien notwendig, um jedes einzelne Bild einmalig werden zu lassen.

Mit der Vernissage und der Ausstellung, die bis zum 31. Oktober zu sehen ist, wurden auch die "Fernweh-Wochen" in der Fachklinik eröffnet, zu der die Kulturbeauftragte alle Reise- und Abenteuerlustigen zu einem Streifzug rund um den Globus einlädt. Vier Reisereportagen entführen die Besucher nach Hawaii (11. September), Norwegen (13. September), Südafrika (15. September) und am 14. September nach Kairo. Highlights zum Thema "Reisefieber" sind die Multivisionsschau über Madagaskar am 12. September und die musikalische Reiserevue "Du hast den Farbfilm vergessen" am 16. September sowie das mediterrane südamerikanische Gitarrenkonzert mit Stefan Grasse. Melanie Bär wies darauf hin, dass der diesjährige Otto-Grau-Kulturpreis des Bezirks Mittelfranken im Oktober an den Gitarristen Stefan Grasse verliehen wird, der auch die Vernissage umrahmte.