Flutlicht strahlt, das Nightrace kann kommen

Sie haben es geschafft: Das nötige Geld ist zusammengekommen, die Flutlichtanlage strahlt in hellsten Tönen. Die Organisatoren der BMX-Radsportgemeinschaft Herzogenaurach können zufrieden sein.

Im Mai hatte der Verein die Öffentlichkeit aufgerufen, sich an einem so genannten Crowdfunding zu beteiligen. Da ging es darum, eine Summe von 5000 Euro zusammenzubekommen. Dieser Betrag war erforderlich, um die Fluchtlichtanlage zu erneuern. Diese wiederum war nötig, damit der Verein weiterhin das legendäre Nachtrennen ausrichten kann.

"Alles hat geklappt, wir haben es geschafft". Sandra Kempmann zeigte sich erleichtert und auch ein bisschen stolz. Sie ist die engagierte Mutter eines BMX-Fahrers und hatte die Aktion mitorganisiert. Das Flutlicht ist schon getestet worden und hat den Probleauf mit Bravour bestanden.

Jetzt kann am kommenden Samstag ab 17 Uhr das Nachtrennen starten, bevor am Sonntag um 11 Uhr mit dem "Race of the Champions" die Saison dann mit dem letzten Lauf offiziell beendet wird.

Gesammelt hat der Verein das Geld über ein so genanntes Crowdfunding. Denn 5000 Euro wären für den kleinen Verein (94 Mitglieder) wohl zu viel gewesen, um sie aus Beiträgen und der Vereinskasse zu stellen. Das Prinzip der Aktion war einfach: Über einen Fördertopf der VR-Bank wurde jede Zehn-Euro-Spende verdoppelt. Insgesamt kamen 5010 Euro zusammen. Gewährleistet wurde die Summe neben den vielen Kleinspenden auch durch ein paar höhere Einzelbeträge von Firmen und Gönnern aus der Umgebung, sagt Kempmann.

Angeschafft worden sind sechs Masten aus Stahl mit insgesamt zehn Strahlern. Diese haben eine Leistung von 500 beziehungsweise 1000 Watt. Selbstverständlich setzt der Verein bereits auf LED-Technologie, berichtete Zweite Vorsitzende Anita Nowak bei einem Ortstermin auf der Baustelle im Mai.

Legendär

Stolz sind die Herzogenauracher darauf, dass das Nightrace am Samstag "das einzige und legendäre Nachtrennen in Bayern" ist. Die Spender sind hierzu besonders eingeladen. "Jeder, der mit seiner Spendenquittung kommt, bekommt ein Freigetränk", sagt Kempmann. Außerdem gibt's eine große Tombola, bei der jedes Los gewinnt.