Flüchtlingshelfer in Höchstadt gesucht

Die Flüchtlingszahlen sind rückläufig, aber auch die Zahl der ehrenamtlichen Helfer zur Unterstützung der Flüchtlinge vor Ort sinkt stetig. Deshalb hat die Diakonie Bamberg-Forchheim in der FT-Ausgabe vom 21. September bereits kurz verlauten lassen, dass nach neuen Helfern für die Flüchtlingsunterstützung gesucht wird.

Der Helferkreis "Höchstadts helfende Hände", welcher organisatorisch an die Diakonie angegliedert ist, betreut bereits seit 2014 eine Gemeinschaftsunterkunft im Lappacher Weg. Momentan beherbergt die Unterkunft knapp 100 Bewohner. Zwischen 15 und 20 von ihnen sind Kinder. Bis auf zwei dieser Kinder, welche schon als Minderjährige nach Deutschland gekommen waren, sind sie hier geboren, so Sabine Grasse von den Helfenden Händen.

Nur noch fünf Helfer

Grasse erklärte, dass mittlerweile nur noch fünf ehrenamtliche Helfer am Lappacher Weg im Einsatz sind. Aufgrund dieser geringen Zahl könne man nur schwierig Aktionen organisieren. Zu den Leistungen der Ehrenamtler gehört es, die Flüchtlinge zu Behördenterminen zu begleiten, die entsprechenden Fahrten dorthin zu organisieren oder die deutsche Kultur näherzubringen. Drei der Helfer bieten Deutschunterricht für die Geflüchteten an, was rege genutzt wird, so Carolin Koch, Flüchtlings- und Integrationsberaterin der Diakonie Bamberg-Forchheim, die für Höchstadt zuständig ist. Eine der wichtigsten Aufgaben der ehrenamtlichen Helfer sei es allerdings, bei Sorgen und Nöten dazusein und zuzuhören, so Koch.

Laut Natalie Vogel, der Ehrenamtsbeauftragten, stellt die Diakonie Mittel für die Flüchtlingsunterstützung, wie beispielsweise Deutschbücher, gern zur Verfügung.

Flüchtlingshype zu Ende

Als Highlight organisierten die Helfer am 13. August eine Fahrt in den Erlebnispark Schloss Thurn mit Busfahrt und Eintritt. Da sich unter den Unterkunftsbewohnern einige Familien befinden, stieß die Veranstaltung auf viel Begeisterung.

Zu Hochzeiten waren am Lappacher Weg 20 ehrenamtliche Helfer am Werk. Auf die Frage warum es jetzt nur noch fünf sind, gibt Koch an, dass der mediale Hype der Flüchtlingsbewegung vorüber ist. "Damals herrschte ja eine regelrechte Willkommenskultur, ein Flüchtlingshype", so Koch. Nachdem die Aufmerksamkeit für das Thema abgenommen hat, gingen auch die Helferzahlen in Höchstadt zurück. Die Arbeit mit Flüchtlingen kann auch frustrierend sein, so Koch, denn manchmal merke man, dass der Flüchtling bei intensiver Betreuung nicht richtig mitziehen möchte oder komplizierte kulturelle Unterschiede bestehen. Dies könnte auch ein Gründ für sinkende Helferzahlen sein.

Diese Entwicklung sei schade, denn auch wenn die Gemeinschaftsunterkunft mit ihren 126 Plätzen nicht voll ausgelastet ist, benötigen die Flüchtlinge vor Ort weiter Hilfe im Alltag. Ab und zu kämen auch neue Flüchtlinge hinzu, so beispielsweise über Neuzuweisungen oder Familiennachzüge.

Jetzt selbst Flüchtlingshelfer werden:

Wer selbst gerne ehrenamtlicher Helfer in der Gemeinschaftsunterkunft im Lappacher Weg werden möchte, muss keine speziellen Voraussetzungen erfüllen. Der Helferkreis freut sich über alle Interessierten an der Arbeit mit Flüchtlingen.

Auch für das Erteilen von Deutschunterricht werden keine speziellen Qualifikationen verlangt.

Bei Interesse melden Sie sich entweder bei Carolin Koch, Flüchtlings- und Integrationsberaterin der Diakonie, unter Telefon 09193/5014439, oder bei der Ehrenamtsbeauftragten der Diakonie, Natalie Vogel, unter Telefon 0951/8680130.