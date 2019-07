Flüchtlinge in Höchstadt: die Geschichte dahinter

Lina Babelli wollte studieren, unbedingt. Dafür nahm sie in ihrer Heimat Syrien einiges auf sich. 90 Kilometer fuhr sie tagtäglich zu ihrer Universität nach Aleppo. So lange, bis die Bedingungen dafür immer härter wurden, wie die junge Frau erklärt. Sie und ihr Ehemann Abdullah Khawatmi berichteten den Schülern des Gymnasiums Höchstadt bei einem Projekttag mit dem Helferkreis rund um Wolfgang Kümmeth über ihre Flucht.

Die Terrormiliz Islamischer Staat drang mehr und mehr in das Leben der syrischen Familie ein: in Linas, in das ihres Manns Abdullah und in das ihrer Kinder. "Die Frauen durften nur noch in Burka auf der Straße herumlaufen", berichtet sie.

Aus Angst um seine Ehefrau ließ Abdullah Khawatmi sie nicht mehr in die Universität fahren. Sie zog mit den Kindern nach Aleppo. "Unsere beiden Kinder hatten große Angst", sagt Lina. Angst davor, ihre Eltern könnten sterben.

Im Sommer 2015 entschied sich die Familie zur Flucht. Sie verkauften alles, was sie hatten und zahlten den Schleusern viel Geld, um nach Europa zu gelangen.

Die Vereinbarung: Auf dem Boot fahren maximal 30 Menschen mit. "Wir waren aber 54 Personen", schildert Abdullah. Bereits nach einer Stunde war erstes Wasser im Boot. Doch sie schafften es. Die letzten Meter sind die Flüchtlinge geschwommen.

Über Nordmazedonien kam die Familie nach Passau und über weitere Stationen in Deutschland leben sie nun in Höchstadt. Beide Syrer sprechen gut Deutsch. Abdullah schulte um zum Busfahrer, Lina macht eine Ausbildung zur medizinischen Fachangestellten.

"Wir sind hier in Höchstadt sehr zufrieden", erzählt Lina. Auch wenn sie die Familie daheim vermissen - ein Zurück kommt für sie nicht mehr infrage. Nachdem sie in Syrien alles aufgegeben haben, möchten sie das nicht erneut in Deutschland.

"Im Grundsatz geht es allen gut", stellt Wolfgang Kümmeth fest. Natürlich sei keiner rundum zufrieden, aber das sei normal.

Oft würden Flüchtlinge aber noch nicht komplett integriert. Eine kurze Unterhaltung beim Bäcker, ein "Hallo" im Baumarkt: "Es ist die Summe der kleinen Dinge." Das vermisst Kümmeth noch.

Petra Tauchert, Lehrerin am Gymnasium Höchstadt, hat zu Beginn der Flüchtlingswelle "harte Gespräche" unter den Schülern gehört: "Es war Misstrauen und Skepsis da, aber das hat sich total geändert." Gemeinsame Projekte mit Schülern und Flüchtlingen unterstützen eine offene Haltung der Schüler.

Wie die Familie Babelli/Khawatmi sind in Höchstadt laut Kümmeth 80 Prozent der Flüchtlinge, die sein Helferkreis betreut, berufstätig. "Das ist sehr positiv", stellt der Leiter fest. Auch positiv: 100 Prozent der Asylbewerber, die Kümmeth und sein Helferkreis begleiten, wurden auch anerkannt.

Notlage wird ausgenutzt

Probleme gebe es aber zum Beispiel noch bei der Wohnungsbeschaffung. Immer wieder würden Wohnungen in sehr schlechtem, laut Kümmeth teilweise "unzumutbarem" Zustand vermietet. Die Flüchtlinge seien froh, überhaupt etwas gefunden zu haben. "Sie erkennen die Situation, aber bewerten sie nicht so hart, wie ich das tue", erklärt er. So konnten in einem Fall die Bewohner von vier Zimmern lediglich zwei nutzen.