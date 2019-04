Fleißiger Herzogenauracher Radler wurde fast Bundessieger

Angespornt werden die Teilnehmer zum einen durch Preise, zum anderen aber vor allem durch das Bewusstsein, seinen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Und die Stadt kann auch stolz sein auf das, was die Radler in den 21 Tagen an Kilometern so abspulen.

Besonders die Leitungen des "Stadtradelstars" von 2018, Hans-Jürgen Kopperger, haben beeindruckt, wie die städtische Umweltbeauftragte Monika Preinl gemeinsam mit Bürgermeister German Hacker schwärmt. Denn der Herzogenauracher radelte in den drei Wochen mehr als 3000 Kilometer, und das im Alltag. Er fuhr jeden Tag mit dem Rad zur Arbeit, begleitete seine Tochter in die Kita und legte in der Freizeit große Strecken zurück, berichtet Preinl. Einmal sei es ein Ausflug in die Alpen gewesen. Auch Bürgermeister Hacker war angetan: "Bis kurz vor Schluss stand Kopperger bundesweit an erster Stelle." Erst zuletzt sei er um wenige Kilometer abgefangen worden.

Dokumentiert hat der Herzogenauracher Radler seine Strecken online und auf seiner Facebookseite. Das tut er auch heuer wieder, denn er ist erneut Stadtradelstar, wie Preinl erwähnte. Dieses Jahr gibt es zwei Stars: Auch Caroline Credé wird ihre Autoschlüssel symbolisch an den Bürgermeister überreichen.

Kompletter Umstieg

Sie werden demonstrativ in den 21 Tagen kein Auto von innen sehen (auch nicht als Beifahrer) und komplett auf das Fahrrad umsteigen. Im Blog werden sie regelmäßig als Alltagsradler berichten und versuchen, andere zur Reflexion des eigenen Mobilitätsverhalten anzuregen.

Monika Preinl hat mit den beiden gesprochen. Für Hans-Jürgen Kopperger steht die eigene Gesundheit und der Klimaschutz im Vordergrund. Caroline Credé möchte ihren Mitmenschen zeigen, wie einfach es ist auf das Rad zu steigen und loszufahren, um entspannt am Arbeitsplatz anzukommen. Bis zum 3. Mai können sich weitere Interessierte als Stadtradelstar bei der Koordinationsstelle (monika.preinl@herzogenaurach.de) melden.

Herzogenaurachs Bürgermeister German Hacker ist selbst begeisterter Radfahrer: "Ob auf dem Weg zur Arbeit oder zur Schule, zum Einkaufen oder in der Freizeit: Radfahren macht Spaß und bringt uns nicht nur schnell und günstig vorwärts, sondern trägt aktiv zum Klimaschutz bei. Deshalb nehme auch ich innerorts am liebsten das Fahrrad", stellt er fest.

Zum Stadtradeln

Anmeldungen sind möglich unter stadtradeln.de/herzogenaurach. Interessierte können ein Team gründen oder einem Team beitreten, um Kilometer für Herzogenaurach zu sammeln. 13 Teams sind bisher gemeldet, in den letzten Jahren waren es immer 26 bis 30. Bürger, Vereine, Schulen, Unternehmen und der Stadtrat sind aufgerufen, vom 4. bis 24. Mai möglichst oft das Fahrrad privat und beruflich zu nutzen.

Begriff Stadtradeln ist eine internationale Kampagne des Klima-Bündnisses. Mehr Informationen gibt es u.a. auf

stadtradeln.de oder auf facebook.com/stadtradeln