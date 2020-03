Fischkal kommt auf Anhieb durch

Mit Spannung erwartete man in Adelsdorf am Sonntagabend nach Schließen der Wahllokale das Ergebnis der Auszählungen. Galt es doch, aus fünf Kandidaten einen Bürgermeister zu wählen. Trotz des Coronavirus war die Wahlbeteiligung gut. Etwa 3000 Wähler von ungefähr 6500 Wahlberechtigten hatten schon alles per Briefwahl erledigt. Normalerweise drängten sich ab 18 Uhr viele Neugierige im Foyer des Rathauses vor dem Bildschirm, der immer wieder neue Ergebnisse einblendete. Aber diesmal war der Eingangsbereich für das Publikum geschlossen - Corona lässt grüßen.

Über 60 Prozent für Fischkal

Mit über 60 Prozent ist der Amtsinhaber Karsten Fischkal der eindeutige Sieger der Wahl. Die Freien Wähler trafen sich im DJK-Heim, und Karsten Fischkal erklärte völlig überwältigt von dem Ergebnis nach der Bekanntgabe der Auszählung: "Es ist schon etwas Besonderes, sich bei weiteren vier Kandidaten auf Anhieb durchzusetzen. Ich fühle mich in meiner Arbeit der letzten sechs Jahre bestätigt. Ich habe immer versucht, alle Bürger mit einzubeziehen, mich bemüht, die Leute aus dem Haus zu holen und Adelsdorf zusammenzubringen", erklärt er. "Wir haben einen absolut sauberen und sachlichen Wahlkampf geführt. Die kommende Woche wird weiter an den anstehenden Projekten gearbeitet."

Pöschl hätte mehr erwartet

Die CSU-Freunde trafen sich beim Gulden im Gasthof "Zur Post". Mit nur 16,58 Prozent hätte sich Uwe Pöschl mit seiner CSU sicherlich ein besseres Abschneiden erwartet. Sein Glückwunsch ging an den neuen und alten Bürgermeister Karsten Fischkal. Auch Norbert Lamm (SPD) gratulierte: "Glückwunsch an den Bürgermeister! Die Wähler haben entschieden. Wir werden uns aber weiterhin für eine faire und transparente Politik zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger einsetzen." Michael Auer (Grüne) erklärte: "Ich bin überrascht über das hohe Ergebnis, das Karsten eingefahren hat, und kann ihm nur gratulieren! Eigentlich hätte ich bei fünf Bewerbern eine Stichwahl erwartet."

Die Adelsdorfer Bürger hatten sich im Gasthaus Scharold versammelt. Ralf Olmesdahl: "Glückwunsch an Karsten Fischkal! Es war nicht einfach als politischer Neuling, aber auch das konnten wir erfolgreich dank engagierter und toller Kandidaten realisieren. Wir haben auch in Zeiten des Wahlkampfes, in denen wir unsachlich und persönlich verunglimpft wurden, an uns geglaubt."