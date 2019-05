Firma Vogel betreibt die Buslinien rund um Höchstadt

Ab dann betreibt der Höchstadter Omnibusbetrieb Werner Vogel die sieben Buslinien wie beispielsweise die VGN-Linien 204 (Herzogenaurach-Weisendorf-Höchstadt) und 207 (Höchstadt-Mühlhausen-Wachenroth).

Der Unternehmer hat die europaweite Ausschreibung des Landratsamtes gewonnen und kürzlich den Zuschlag erhalten, teilt die Behörde mit. "Ich freue mich, dass ein Anbieter aus dem Landkreis das wirtschaftlichste Angebot abgegeben hat. Für den Landkreis bedeutet das kurze Wege und auch Arbeitsplätze, die erhalten und sogar neu geschaffen werden", kommentiert Landrat Alexander Tritthart (CSU) die Vergabe. "Das ist ein großer Auftrag für uns. Wir freuen uns sehr, dass wir den Zuschlag erhalten haben und ab September auch die Buslinien rund um Höchstadt betreiben werden. Der Auftrag gibt uns Planungssicherheit für die nächsten zehn Jahre", freut sich auch Busunternehmer Werner Vogel.

Vor dem Start am ersten September informiert das Landratsamt ausführlich auf der eigens für den Öffentlichen Personennahverkehr eingerichtete Seite www.busfahren-erh.de und in den sozialen Netzwerken über das verbesserte Angebot. Unter anderem werden die Taktzeiten deutlich verbessert und die Fahrplankilometer pro Jahr allein bei diesem Linienbündel von rund 550 000 Kilometer auf rund 900 000 Kilometer aufgestockt. Daneben sollen 21 neue Fahrzeuge, barrierefrei und in weiß-gelbem Landkreis-Design, auf den Straßen fahren.

"So wird Busfahren nun auch für unsere Bürger, die in den Orten rund um Höchstadt leben, zu einer attraktiven Alternative zum Auto", betont Tritthart. Mit dem sogenannten Linienbündel 1 schließt der Landkreis die europaweiten Ausschreibungen seines Busverkehrs vorerst ab. Im ganzen Landkreis sei der Öffentliche Personennahverkehr nunmehr, so Tritthart, auf neue Füße gestellt.