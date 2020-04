Feuer im Swimmingpool

Am späten Samstagabend kam es zu einem Brand auf dem Grundstück eines Einfamilienhauses in Untermembach. Ein im Pool schwimmendes Teelicht wurde von der Filteranlage angezogen, wodurch binnen kürzester Zeit eine Abdeckung sowie die Poolüberdachung in Flammen aufgingen. Die Freiwillige Feuerwehr Heßdorf löschte den Brand allerdings rasch. Das angrenzende Wohnhaus wurde durch Lüften vom Qualm befreien. Glücklicherweise, so die Mitteilung der Polizei, wurde keiner der vier anwesenden Bewohner verletzt, sie kamen mit dem Schrecken davon. Es entstand Schaden im vierstelligen Eurobereich.